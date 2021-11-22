https://ria.ru/20211122/kamery-1760148726.html
Количество уличных камер наблюдения увеличат в Подмосковье
Количество уличных камер наблюдения увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2021
Количество уличных камер наблюдения увеличат в Подмосковье
Количество камер по программе "Безопасный регион" на территории Московской области увеличат, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:39
2021-11-22T12:39
2021-11-22T12:39
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Количество камер по программе "Безопасный регион" на территории Московской области увеличат, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы приняли решение усилить программу, связанную с "Безопасным регионом", будем думать как в микрорайонах, которые требуют особого внимания, ставить большее количество камер видеонаблюдения", - сказал Воробьев.Он также призвал строительные компании и представителей бизнеса, активно привлекающих мигрантов, усилить работу с правоохранительными органами Московской области."Там где ранее не было опорных пунктов, они также должны появиться", - добавил Воробьев.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев