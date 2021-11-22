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Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья

Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья - РИА Новости, 22.11.2021

Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья

Месячная норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском во время циклона, который накрыл полуостров в выходные, подтоплены дворы, повалены несколько столбов... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T04:22

2021-11-22T04:22

2021-11-22T04:22

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском во время циклона, который накрыл полуостров в выходные, подтоплены дворы, повалены несколько столбов электропередач, сломаны 17 деревьев, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в нескольких районах Камчатки прошел сильный мокрый снег, метель. Скорость ветра составила 15-20 метров в секунду, на побережьях — 25-30 метров в секунду.Она добавила, что за прошедшие сутки сломано 17 деревьев, 10 из них уже убрали. Кроме того, повалены четыре столба линии электропередач, один из которых восстановили вчера, по трем работы проводят сегодня.В пресс-службе уточнили, что дорожные службы города работают в усиленном режиме.

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край