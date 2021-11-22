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Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья
Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья - РИА Новости, 22.11.2021
Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья
Месячная норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском во время циклона, который накрыл полуостров в выходные, подтоплены дворы, повалены несколько столбов... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T04:22
2021-11-22T04:22
2021-11-22T04:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском во время циклона, который накрыл полуостров в выходные, подтоплены дворы, повалены несколько столбов электропередач, сломаны 17 деревьев, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в нескольких районах Камчатки прошел сильный мокрый снег, метель. Скорость ветра составила 15-20 метров в секунду, на побережьях — 25-30 метров в секунду.Она добавила, что за прошедшие сутки сломано 17 деревьев, 10 из них уже убрали. Кроме того, повалены четыре столба линии электропередач, один из которых восстановили вчера, по трем работы проводят сегодня.В пресс-службе уточнили, что дорожные службы города работают в усиленном режиме.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Циклон на Камчатке подтопил несколько дворов и сломал деревья
В Петропавловске-Камчатском выпала месячная норма осадков, подтопило несколько дворов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости.
Месячная норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском
во время циклона, который накрыл полуостров в выходные, подтоплены дворы, повалены несколько столбов электропередач, сломаны 17 деревьев, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края
.
Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в нескольких районах Камчатки прошел сильный мокрый снег, метель. Скорость ветра составила 15-20 метров в секунду, на побережьях — 25-30 метров в секунду.
"Немногим более чем за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 100 миллиметров осадков. Это месячная норма ноября. Были подтоплены четыре двора — Пономарева, 3, Свердлова, 2, Океанская, 80/1, и Кроноцкая, 8. За сутки там были проведены дополнительные работы, в том числе подрядчики работали ранним утром, сейчас ситуация там стабильная", — приводятся в сообщении слова врио главы Петропавловска-Камчатского Юлии Ивановой
.
Она добавила, что за прошедшие сутки сломано 17 деревьев, 10 из них уже убрали. Кроме того, повалены четыре столба линии электропередач, один из которых восстановили вчера, по трем работы проводят сегодня.
В пресс-службе уточнили, что дорожные службы города работают в усиленном режиме.