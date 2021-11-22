https://ria.ru/20211122/italiya-1760142060.html
В Италии во время операции против нигерийской мафии арестовали 40 человек
В Италии во время операции против нигерийской мафии арестовали 40 человек - РИА Новости, 22.11.2021
В Италии во время операции против нигерийской мафии арестовали 40 человек
Финансовая гвардия Италия провели аресты 40 человек, входивших в состав нигерийской преступной группировки, которая зарабатывала на нелегальной миграции и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:11
2021-11-22T12:11
2021-11-22T12:11
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РИМ, 22 ноя - РИА Новости. Финансовая гвардия Италия провели аресты 40 человек, входивших в состав нигерийской преступной группировки, которая зарабатывала на нелегальной миграции и проституции, говорится в сообщении силового ведомства.В крупной операции приняли участие порядка 600 сотрудников управления Фингвардии в сардинском Кальяри. Как отмечается, аресты и обыски прошли в нескольких итальянских регионах."Ликвидирована нигерийская преступная организация, занимающаяся отмыванием денег, пособничеством нелегальной миграции, торговлей людьми, порабощению и эксплуатации проституции", - говорится в сообщении. Помимо арестованных, в расследовании фигурируют многочисленные участники "широкой сети", замешанных в преступлениях против свободы личности в международном масштабе, который становится отягчающим фактором при обвинении.Детали операции будут раскрыты на специальной пресс-конференции в Риме, участие в которой примет национальный прокурор по делам мафии и терроризма Федерико Кафиеро де Рао.
https://ria.ru/20210504/italiya-1731084206.html
https://ria.ru/20210409/sitsiliya-1727482050.html
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в мире, италия, рим, кальяри
В Италии во время операции против нигерийской мафии арестовали 40 человек
Финансовая гвардия Италии во время операции против нигерийской мафии арестовала 40 человек