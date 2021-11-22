Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/inoagenty-1760121524.html
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах - РИА Новости, 22.11.2021
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах - как ужесточение и расширение... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:32
2021-11-22T10:47
принятие закона о сми-иноагентах
политика
андрей климов
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах - как ужесточение и расширение этих положений, так и усложнение их применения, заявил глава комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что не исключено появление новых законопроектов."Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения", - сказал политик на брифинге в МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что сенаторы рассматривают инициативы, предлагаемые их коллегами, оппонентами. "Мы их анализируем", - сказал политик.По словам Климова, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами. "Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов", - не исключил он.
https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
принятие закона о сми-иноагентах, политика, андрей климов, совет федерации рф, россия
10:32 22.11.2021 (обновлено: 10:47 22.11.2021)
 
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах

Сенатор Климов: обсуждаем и ужесточение закона об иноагентах, и усложнение его применения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах - как ужесточение и расширение этих положений, так и усложнение их применения, заявил глава комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что не исключено появление новых законопроектов.
"Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения", - сказал политик на брифинге в МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что сенаторы рассматривают инициативы, предлагаемые их коллегами, оппонентами. "Мы их анализируем", - сказал политик.
По словам Климова, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами. "Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов", - не исключил он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:47
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами
 
Принятие закона о СМИ-иноагентахПолитикаАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
10:41Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
10:41Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
10:39В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
10:36В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
Лента новостейМолния
Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеровАббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспектеВышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границеЛюбимова выразила соболезнования из-за смерти Нины РуслановойВ Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человекВ Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта