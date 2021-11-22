https://ria.ru/20211122/inoagenty-1760121524.html
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах - РИА Новости, 22.11.2021
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах - как ужесточение и расширение... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:32
2021-11-22T10:32
2021-11-22T10:47
принятие закона о сми-иноагентах
политика
андрей климов
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах - как ужесточение и расширение этих положений, так и усложнение их применения, заявил глава комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что не исключено появление новых законопроектов."Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения", - сказал политик на брифинге в МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что сенаторы рассматривают инициативы, предлагаемые их коллегами, оппонентами. "Мы их анализируем", - сказал политик.По словам Климова, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами. "Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов", - не исключил он.
https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html
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принятие закона о сми-иноагентах, политика, андрей климов, совет федерации рф, россия
10:32 22.11.2021 (обновлено: 10:47 22.11.2021)
Сенатор рассказал о дискуссиях в Совфеде по закону об иноагентах
Сенатор Климов: обсуждаем и ужесточение закона об иноагентах, и усложнение его применения