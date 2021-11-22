https://ria.ru/20211122/immunitet-1760150264.html
Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов
Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов - РИА Новости, 22.11.2021
Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов
В Карачаево-Черкесии привились почти 145 тысяч человек, что составляет 50,2% от плана вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщил оперштаб КЧР по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:44
2021-11-22T12:44
2021-11-22T12:44
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии привились почти 145 тысяч человек, что составляет 50,2% от плана вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщил оперштаб КЧР по борьбе с коронавирусной инфекцией.Обе прививки сделали свыше 136 тысяч населения.В оперштабе уточнили, что в республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Работают 13 основных и 29 дополнительных пунктов вакцинации во всех городах и районах Карачаево-Черкесии, созданы 54 мобильные бригады для вакцинации маломобильных граждан.Для жителей республики доступны три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".Ранее глава КЧР Рашид Темрезов призывал население сделать вакцинацию, а тем, кто привился - не забывать о ревакцинации.
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758221332.html
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общество, рашид темрезов, здоровье - общество, коронавирус covid-19
ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии привились почти 145 тысяч человек, что составляет 50,2% от плана вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщил оперштаб КЧР по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Обе прививки сделали свыше 136 тысяч населения.
В оперштабе уточнили, что в республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Работают 13 основных и 29 дополнительных пунктов вакцинации во всех городах и районах Карачаево-Черкесии, созданы 54 мобильные бригады для вакцинации маломобильных граждан.
Для жителей республики доступны три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".
Ранее глава КЧР Рашид Темрезов
призывал население сделать вакцинацию, а тем, кто привился - не забывать о ревакцинации.
"Да, уже более 136 тысяч жителей КЧР сделали первый компонент прививки, значит, уверены в своем выборе в пользу вакцины. Это довольно много для нашей небольшой республики, но, к сожалению, недостаточно, чтобы противостоять коронавирусной угрозе. Вакцинируйтесь, берегите себя и своих близких", - обратился к жителям КЧР глава региона.