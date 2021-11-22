https://ria.ru/20211122/immunitet-1760150264.html

Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов

Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов - РИА Новости, 22.11.2021

Уровень коллективного иммунитета в КЧР достиг 50 процентов

В Карачаево-Черкесии привились почти 145 тысяч человек, что составляет 50,2% от плана вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщил оперштаб КЧР по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:44

2021-11-22T12:44

2021-11-22T12:44

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии привились почти 145 тысяч человек, что составляет 50,2% от плана вакцинации от COVID-19 в регионе, сообщил оперштаб КЧР по борьбе с коронавирусной инфекцией.Обе прививки сделали свыше 136 тысяч населения.В оперштабе уточнили, что в республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Работают 13 основных и 29 дополнительных пунктов вакцинации во всех городах и районах Карачаево-Черкесии, созданы 54 мобильные бригады для вакцинации маломобильных граждан.Для жителей республики доступны три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".Ранее глава КЧР Рашид Темрезов призывал население сделать вакцинацию, а тем, кто привился - не забывать о ревакцинации.

https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758221332.html

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общество, рашид темрезов, здоровье - общество, коронавирус covid-19