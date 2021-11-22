https://ria.ru/20211122/granatomet-1760236251.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками Украины в Донбассе

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками Украины в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле силовиками Украины в Донбассе

Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное, заявили РИА... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:33

2021-11-22T19:33

2021-11-22T19:33

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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из гранатомета подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Молодежное, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву города Попасная из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) обстреляли поселок Молодежное.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211122/bespilotnik-1760215768.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр