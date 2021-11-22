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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211122/gaz-1760116588.html
В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов
В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов - РИА Новости, 22.11.2021
В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов
В Карачаево-Черкесии до конца года планируется провести газ до границ почти тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:57
2021-11-22T09:57
карачаево-черкесская республика
общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года планируется провести газ до границ почти тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."До конца года в КЧР подведут газ к 987 домовладениям без привлечения средств населения по программе социальной догазификации. Из них к 342 домовладениям газопровод уже проведен", - говорится в сообщении.Всего до 2023 года планируется провести газ до границ участков более 5,6 тысяч домовладений в 79 городах и селах Карачаево-Черкесии. Главное условие – дома и квартиры должны быть в собственности, располагаться в населенных пунктах с проложенными сетями газораспределения и строительными объектами."Ранее председатель правительства КЧР Мурат Аргунов дал поручение ускорить работы по программе социальной догазификации. И на сегодняшний день жителями республики уже подано больше тысячи заявок на газификацию. Всего в республике негазифицированных домовладений и квартир порядка 17,6 единицы", - разъяснили в пресс-службе главы региона.Подать заявку на подключение можно как через МФЦ и службу Единого окна газораспределительной организации, так и дистанционно – через портал Госуслуг, или на сайте Единого оператора газификации России.
https://ria.ru/20211122/kchr-1760115643.html
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общество, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
09:57 22.11.2021
 
В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов

В Карачаево-Черкесии до конца года планируют догазифицировать почти тысячу домов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года планируется провести газ до границ почти тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"До конца года в КЧР подведут газ к 987 домовладениям без привлечения средств населения по программе социальной догазификации. Из них к 342 домовладениям газопровод уже проведен", - говорится в сообщении.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
09:52Карачаево-Черкесская Республика
В 2021 году в КЧР количество ДТП снизилось почти на 20 процентов
Всего до 2023 года планируется провести газ до границ участков более 5,6 тысяч домовладений в 79 городах и селах Карачаево-Черкесии. Главное условие – дома и квартиры должны быть в собственности, располагаться в населенных пунктах с проложенными сетями газораспределения и строительными объектами.
"Ранее председатель правительства КЧР Мурат Аргунов дал поручение ускорить работы по программе социальной догазификации. И на сегодняшний день жителями республики уже подано больше тысячи заявок на газификацию. Всего в республике негазифицированных домовладений и квартир порядка 17,6 единицы", - разъяснили в пресс-службе главы региона.
Подать заявку на подключение можно как через МФЦ и службу Единого окна газораспределительной организации, так и дистанционно – через портал Госуслуг, или на сайте Единого оператора газификации России.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 15:39Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Россия
 
 
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