https://ria.ru/20211122/gaz-1760116588.html

В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов

В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов - РИА Новости, 22.11.2021

В Карачаево-Черкесии до конца года догазифицируют почти тысячу домов

В Карачаево-Черкесии до конца года планируется провести газ до границ почти тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:57

2021-11-22T09:57

2021-11-22T09:57

карачаево-черкесская республика

общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца года планируется провести газ до границ почти тысячи домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."До конца года в КЧР подведут газ к 987 домовладениям без привлечения средств населения по программе социальной догазификации. Из них к 342 домовладениям газопровод уже проведен", - говорится в сообщении.Всего до 2023 года планируется провести газ до границ участков более 5,6 тысяч домовладений в 79 городах и селах Карачаево-Черкесии. Главное условие – дома и квартиры должны быть в собственности, располагаться в населенных пунктах с проложенными сетями газораспределения и строительными объектами."Ранее председатель правительства КЧР Мурат Аргунов дал поручение ускорить работы по программе социальной догазификации. И на сегодняшний день жителями республики уже подано больше тысячи заявок на газификацию. Всего в республике негазифицированных домовладений и квартир порядка 17,6 единицы", - разъяснили в пресс-службе главы региона.Подать заявку на подключение можно как через МФЦ и службу Единого окна газораспределительной организации, так и дистанционно – через портал Госуслуг, или на сайте Единого оператора газификации России.

https://ria.ru/20211122/kchr-1760115643.html

https://ria.ru/20211119/ekspress-testirovanie-1759832974.html

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общество, карачаево-черкесская республика (кчр), россия