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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211122/dopobrazovanie-1759836142.html
Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование
Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование - РИА Новости, 22.11.2021
Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование
Спроектировать нефтяную вышку и научиться безопасно управлять самокатом: в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с помощью новых программ дополнительного... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:00
2021-11-22T09:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийск
сн_образование
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
сергей крянин
югра
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спроектировать нефтяную вышку и научиться безопасно управлять самокатом: в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с помощью новых программ дополнительного образования проводят профориентацию и формируют культуру поведения на дорогах. Какие новые образовательные проекты реализовал регион – в материале РИА Новости.Нефтяная школаХанты-Мансийский автономный округ–Югра богат месторождениями нефти, поэтому здесь располагаются крупные компании нефтяной отрасли. В городах региона у этих организаций даже есть свои профориентационные классы, в которых углубленно изучают физику и химию. В ноябре этого года 62 таких школьника стали участниками специальной онлайн-смены "Нефтяная школа".На смене также предусмотрели досуг для ребят. Утро начиналось с разминки, которую проводили именитые спортсмены: Руслан Проводников, Альберт Батыргазиев, Дмитрий Ярошенко и Сергей Крянин. Вечером ребят ждали квизы или экскурсии, например, на арктический шельф – платформу "Приразломная".Между собой команды не соревновались, главная цель проекта – познакомить ребят с будущей профессией. Для этого школьникам прочитали лекции действующие нефтяники из компаний "Газпром", "Газпромнефть-Хантос", "Лукойл", "Роснефть", "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", Halliburton, Shlumberger. Программа была реализована совместно с ассоциацией "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета".Лаборатория безопасностиЕще летом, 22 июня, в Ханты-Мансийске открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для детей от 5 до 18 лет и их родителей организация проводит специальные уроки "Лаборатория безопасности". Для всех возрастных категорий разработаны отдельные программы по обучению. Методологию разработали ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.Для проведения уроков по безопасному поведению на дороге в отдаленных населенных пунктах выезжает стилизованный ярко-оранжевый автобус. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель остановки транспорта и модель автобуса. Оборудование позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.В центре также есть все необходимое оборудование, раздаточные материалы и рабочие тетради. Всем учащимся дарят сувениры со световозвращающими свойствами.По официальной статистике в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре произошло 223 ДТП с участием детей. Проект "Лаборатория безопасности" станет в регионе одним из важнейших инструментов по снижению уровня аварийности с участием детей и подростков."Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению президента России, она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Страховое сообщество во всем мире уделяет этой теме особое внимание, а Российский Союз Автостраховщиков (РСА) уже несколько лет является традиционным партнером проекта. Мы рассчитываем, что принимаемые меры приведут к масштабным позитивным результатам", – пояснил президент РСА Игорь Юргенс.Проект реализуется РСА совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке министерства просвещения РФ, министерства транспорта России и экспертного центра "Движение без опасности".Все программы проходят в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В ходе его реализации будет создано более миллиона новых мест для дополнительного образования к концу 2024 года. Уже сейчас в регионах идет активная работа для создания доступной среды дополнительного образования, а также выявления и поддержки талантов детей, в том числе в отдаленных поселениях.
https://na.ria.ru/20201211/spo-1588718782.html
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общество, ханты-мансийск, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сергей крянин, югра, альберт батыргазиев
09:00 22.11.2021
 

Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование

© Фото : Региональный молодежный центр ЮгрыВ Югре появилась первая мобильная "Лаборатория безопасности"
В Югре появилась первая мобильная Лаборатория безопасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : Региональный молодежный центр Югры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спроектировать нефтяную вышку и научиться безопасно управлять самокатом: в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с помощью новых программ дополнительного образования проводят профориентацию и формируют культуру поведения на дорогах. Какие новые образовательные проекты реализовал регион – в материале РИА Новости.
Нефтяная школа
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра богат месторождениями нефти, поэтому здесь располагаются крупные компании нефтяной отрасли. В городах региона у этих организаций даже есть свои профориентационные классы, в которых углубленно изучают физику и химию. В ноябре этого года 62 таких школьника стали участниками специальной онлайн-смены "Нефтяная школа".
"Проект прошел в России впервые. Его кураторами стали сотрудники нашего учреждения. Участие также приняли наставники из компаний партнеров. Под их руководством ребята в составе пяти команд разработали полноценный цифровой проект нефтяной вышки и напечатали его прототип на 3D-принтере", – рассказала директор Регионального молодежного центра Анна Шишкина.
На смене также предусмотрели досуг для ребят. Утро начиналось с разминки, которую проводили именитые спортсмены: Руслан Проводников, Альберт Батыргазиев, Дмитрий Ярошенко и Сергей Крянин. Вечером ребят ждали квизы или экскурсии, например, на арктический шельф – платформу "Приразломная".
Между собой команды не соревновались, главная цель проекта – познакомить ребят с будущей профессией. Для этого школьникам прочитали лекции действующие нефтяники из компаний "Газпром", "Газпромнефть-Хантос", "Лукойл", "Роснефть", "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", Halliburton, Shlumberger. Программа была реализована совместно с ассоциацией "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета".
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Лаборатория безопасности
Еще летом, 22 июня, в Ханты-Мансийске открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для детей от 5 до 18 лет и их родителей организация проводит специальные уроки "Лаборатория безопасности". Для всех возрастных категорий разработаны отдельные программы по обучению. Методологию разработали ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.
Для проведения уроков по безопасному поведению на дороге в отдаленных населенных пунктах выезжает стилизованный ярко-оранжевый автобус. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель остановки транспорта и модель автобуса. Оборудование позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.
"Мы получили готовое транспортное средство со всем его наполнением и организовали работу педагогов. За время работы мы охватили более 1500 человек", – рассказала Анна Шишкова.
В центре также есть все необходимое оборудование, раздаточные материалы и рабочие тетради. Всем учащимся дарят сувениры со световозвращающими свойствами.
По официальной статистике в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре произошло 223 ДТП с участием детей. Проект "Лаборатория безопасности" станет в регионе одним из важнейших инструментов по снижению уровня аварийности с участием детей и подростков.
"Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению президента России, она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Страховое сообщество во всем мире уделяет этой теме особое внимание, а Российский Союз Автостраховщиков (РСА) уже несколько лет является традиционным партнером проекта. Мы рассчитываем, что принимаемые меры приведут к масштабным позитивным результатам", – пояснил президент РСА Игорь Юргенс.
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Проект реализуется РСА совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке министерства просвещения РФ, министерства транспорта России и экспертного центра "Движение без опасности".
Все программы проходят в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В ходе его реализации будет создано более миллиона новых мест для дополнительного образования к концу 2024 года. Уже сейчас в регионах идет активная работа для создания доступной среды дополнительного образования, а также выявления и поддержки талантов детей, в том числе в отдаленных поселениях.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоХанты-МансийскСН_ОбразованиеХанты-Мансийский автономный округСоциальный навигаторСергей КрянинЮграАльберт Батыргазиев
 
 
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