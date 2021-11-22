https://ria.ru/20211122/dopobrazovanie-1759836142.html

Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование

Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование - РИА Новости, 22.11.2021

Юные нефтяники и ПДД для самых маленьких: как меняется допобразование

Спроектировать нефтяную вышку и научиться безопасно управлять самокатом: в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с помощью новых программ дополнительного... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:00

2021-11-22T09:00

2021-11-22T09:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

ханты-мансийск

сн_образование

ханты-мансийский автономный округ

социальный навигатор

сергей крянин

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759830420_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_19a26726b7fa32c8ad20cf269e4b463c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спроектировать нефтяную вышку и научиться безопасно управлять самокатом: в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с помощью новых программ дополнительного образования проводят профориентацию и формируют культуру поведения на дорогах. Какие новые образовательные проекты реализовал регион – в материале РИА Новости.Нефтяная школаХанты-Мансийский автономный округ–Югра богат месторождениями нефти, поэтому здесь располагаются крупные компании нефтяной отрасли. В городах региона у этих организаций даже есть свои профориентационные классы, в которых углубленно изучают физику и химию. В ноябре этого года 62 таких школьника стали участниками специальной онлайн-смены "Нефтяная школа".На смене также предусмотрели досуг для ребят. Утро начиналось с разминки, которую проводили именитые спортсмены: Руслан Проводников, Альберт Батыргазиев, Дмитрий Ярошенко и Сергей Крянин. Вечером ребят ждали квизы или экскурсии, например, на арктический шельф – платформу "Приразломная".Между собой команды не соревновались, главная цель проекта – познакомить ребят с будущей профессией. Для этого школьникам прочитали лекции действующие нефтяники из компаний "Газпром", "Газпромнефть-Хантос", "Лукойл", "Роснефть", "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", Halliburton, Shlumberger. Программа была реализована совместно с ассоциацией "Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета".Лаборатория безопасностиЕще летом, 22 июня, в Ханты-Мансийске открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для детей от 5 до 18 лет и их родителей организация проводит специальные уроки "Лаборатория безопасности". Для всех возрастных категорий разработаны отдельные программы по обучению. Методологию разработали ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.Для проведения уроков по безопасному поведению на дороге в отдаленных населенных пунктах выезжает стилизованный ярко-оранжевый автобус. Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель остановки транспорта и модель автобуса. Оборудование позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.В центре также есть все необходимое оборудование, раздаточные материалы и рабочие тетради. Всем учащимся дарят сувениры со световозвращающими свойствами.По официальной статистике в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре произошло 223 ДТП с участием детей. Проект "Лаборатория безопасности" станет в регионе одним из важнейших инструментов по снижению уровня аварийности с участием детей и подростков."Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению президента России, она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Страховое сообщество во всем мире уделяет этой теме особое внимание, а Российский Союз Автостраховщиков (РСА) уже несколько лет является традиционным партнером проекта. Мы рассчитываем, что принимаемые меры приведут к масштабным позитивным результатам", – пояснил президент РСА Игорь Юргенс.Проект реализуется РСА совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке министерства просвещения РФ, министерства транспорта России и экспертного центра "Движение без опасности".Все программы проходят в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка". В ходе его реализации будет создано более миллиона новых мест для дополнительного образования к концу 2024 года. Уже сейчас в регионах идет активная работа для создания доступной среды дополнительного образования, а также выявления и поддержки талантов детей, в том числе в отдаленных поселениях.

https://na.ria.ru/20201211/spo-1588718782.html

https://sn.ria.ru/20191216/1562322672.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ханты-мансийск, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сергей крянин, югра, альберт батыргазиев