https://ria.ru/20211122/donbass-1760117283.html
В ДНР заявили об нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 22.11.2021
В ДНР заявили об нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:01
2021-11-22T10:01
2021-11-22T10:01
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20211121/donbass-1760038381.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков