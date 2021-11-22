https://ria.ru/20211122/dobronravov-1760152828.html

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения - РИА Новости, 22.11.2021

Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, отметив, что на своем поприще он завоевал высочайшее признание и поистине... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:44

2021-11-22T16:44

2021-11-22T16:44

культура

владимир путин

николай добронравов

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, отметив, что на своем поприще он завоевал высочайшее признание и поистине всенародную любовь, сообщается на сайте Кремля.В понедельник Николаю Добронравову исполняется 93 года."Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в поздравлении.Президент пожелал Добронравову здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

https://ria.ru/20210111/pakhmutova-1592546363.html

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владимир путин, николай добронравов, новости культуры, музыка