https://ria.ru/20211122/dobronravov-1760152828.html
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения - РИА Новости, 22.11.2021
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, отметив, что на своем поприще он завоевал высочайшее признание и поистине... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:44
2021-11-22T16:44
2021-11-22T16:44
культура
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, отметив, что на своем поприще он завоевал высочайшее признание и поистине всенародную любовь, сообщается на сайте Кремля.В понедельник Николаю Добронравову исполняется 93 года."Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в поздравлении.Президент пожелал Добронравову здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.
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владимир путин, николай добронравов, новости культуры, музыка
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Путин в поздравлении Николаю Добронравову: вы завоевали поистине всенародную любовь
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения, отметив, что на своем поприще он завоевал высочайшее признание и поистине всенародную любовь, сообщается на сайте Кремля.
В понедельник Николаю Добронравову исполняется 93 года.
"Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Добронравову здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.