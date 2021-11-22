https://ria.ru/20211122/covid-19-1760119053.html

Военные врачи приняли на лечение более 160 больных COVID-19 в Хакасии

Военные врачи приняли на лечение более 160 больных COVID-19 в Хакасии - РИА Новости, 22.11.2021

Военные врачи приняли на лечение более 160 больных COVID-19 в Хакасии

Более 160 пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19 приняли на лечение военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) в реанимационных отделениях... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:17

2021-11-22T10:17

2021-11-22T10:26

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НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 160 пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19 приняли на лечение военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) в реанимационных отделениях больниц Хакасии, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО."Для лечения больных в реанимационных отделениях военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры. Благодаря совместным действиям из реанимационных отделений на дальнейшую реабилитацию переведено в лечебные отделения более 80 пациентов", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что у медицинского персонала есть все необходимые медикаменты и оборудование для лечения больных с COVID-19. Кроме этого, военные медсестры круглосуточно контролируют состояние пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения."В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, и другие специалисты", - сообщили в ЦВО.По поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусом в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.

https://ria.ru/20211112/uchenye-1758670506.html

https://ria.ru/20211103/podmoskove-1757481553.html

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