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Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2021
Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья
Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:05
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общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 206 остановочных павильонов и 511 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 79 объектов электросетевого хозяйства, 46 ограждение, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 42 фасада зданий. Демонтировано 187 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 499.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 26 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
https://ria.ru/20211117/shosse-1759400642.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
11:05 22.11.2021
 
Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья

Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль магистралей Подмосковья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолоколамское шоссе
Волоколамское шоссе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 206 остановочных павильонов и 511 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 79 объектов электросетевого хозяйства, 46 ограждение, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 42 фасада зданий. Демонтировано 187 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 499.
За последнюю неделю в Подмосковье устранено 26 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
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