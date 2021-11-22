https://ria.ru/20211122/chistota-1760128290.html

Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья

Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья - РИА Новости, 22.11.2021

Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранено вдоль магистралей Подмосковья

Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:05

2021-11-22T11:05

2021-11-22T11:05

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Почти 1,4 тысячи нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 206 остановочных павильонов и 511 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 79 объектов электросетевого хозяйства, 46 ограждение, 25 объектов рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 42 фасада зданий. Демонтировано 187 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 499.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 26 нарушений на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.

https://ria.ru/20211117/shosse-1759400642.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)