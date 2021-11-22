https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760230726.html

Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам

Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам - РИА Новости, 22.11.2021

Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время его телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель контактными лицами со стороны... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:50

2021-11-22T18:50

2021-11-22T18:50

в мире

белоруссия

евросоюз

еврокомиссия

александр лукашенко

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_58b986b1e630beb6c466ad06aa151113.jpg

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время его телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель контактными лицами со стороны ЕС по переговорам о беженцах были определены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем."Со стороны Евросоюза в качестве контактных лиц были обозначены заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт. По его данным, в интервью компании Би-Би-Си белорусский президент признался, что "был не в восторге от этого", но согласился, поскольку необходимо решать проблемы 2 тысяч беженцев на белорусско-польской границе.По словам Лукашенко в рамках договоренностей, достигнутых во время телефонных разговоров, белорусская сторона "за сутки" уговорила 431 мигранта из Ирака вернуться на родину вывозным рейсом. Он добавил, что в ЕС поняли, что проблема решается, и "фактически умыли руки и ушли… перестали выходить на контакт и работать".Лукашенко также заявил, что во время разговора канцлер ФРГ обращалась к нему как к президенту. "Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - сказал он. В целом Лукашенко заявил, что ему наплевать, считают ли его на Западе легитимным президентом, потому что его избрал белорусский народ, а не Евросоюз.Лукашенко также заявил, что в условиях европейских санкций Минск не будет предпринимать усилия, чтобы сдерживать возросший поток транзитных мигрантов через территорию республики в западные страны. "Почему я их должен задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, Германию? Я не буду их задерживать на границе… Они идут не ко мне, а к вам. Но я их сюда не звал и не хочу, если откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссии пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов. "К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом, и очень быстро в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - заявил белорусский президент.

https://ria.ru/20211122/lukashenko-1760134423.html

https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html

https://ria.ru/20211112/vykhod-1758681264.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии