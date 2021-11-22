Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760230726.html
Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам
Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам - РИА Новости, 22.11.2021
Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время его телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель контактными лицами со стороны... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:50
2021-11-22T18:50
в мире
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
александр лукашенко
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_58b986b1e630beb6c466ad06aa151113.jpg
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время его телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель контактными лицами со стороны ЕС по переговорам о беженцах были определены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем."Со стороны Евросоюза в качестве контактных лиц были обозначены заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт. По его данным, в интервью компании Би-Би-Си белорусский президент признался, что "был не в восторге от этого", но согласился, поскольку необходимо решать проблемы 2 тысяч беженцев на белорусско-польской границе.По словам Лукашенко в рамках договоренностей, достигнутых во время телефонных разговоров, белорусская сторона "за сутки" уговорила 431 мигранта из Ирака вернуться на родину вывозным рейсом. Он добавил, что в ЕС поняли, что проблема решается, и "фактически умыли руки и ушли… перестали выходить на контакт и работать".Лукашенко также заявил, что во время разговора канцлер ФРГ обращалась к нему как к президенту. "Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - сказал он. В целом Лукашенко заявил, что ему наплевать, считают ли его на Западе легитимным президентом, потому что его избрал белорусский народ, а не Евросоюз.Лукашенко также заявил, что в условиях европейских санкций Минск не будет предпринимать усилия, чтобы сдерживать возросший поток транзитных мигрантов через территорию республики в западные страны. "Почему я их должен задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, Германию? Я не буду их задерживать на границе… Они идут не ко мне, а к вам. Но я их сюда не звал и не хочу, если откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссии пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов. "К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом, и очень быстро в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - заявил белорусский президент.
https://ria.ru/20211122/lukashenko-1760134423.html
https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html
https://ria.ru/20211112/vykhod-1758681264.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759540502_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_fce4465d16bd6f7e3469aef1c8f42844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:50 22.11.2021
 
Лукашенко назвал имена контактных лиц от ЕС в переговорах по беженцам

Лукашенко: контактными лицами со стороны ЕС по беженцам будут Боррель и фон дер Ляйен

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время его телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель контактными лицами со стороны ЕС по переговорам о беженцах были определены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 11:50
Лукашенко предупредил "диких политиков" в Польше о последствиях угроз
"Со стороны Евросоюза в качестве контактных лиц были обозначены заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт. По его данным, в интервью компании Би-Би-Си белорусский президент признался, что "был не в восторге от этого", но согласился, поскольку необходимо решать проблемы 2 тысяч беженцев на белорусско-польской границе.
По словам Лукашенко в рамках договоренностей, достигнутых во время телефонных разговоров, белорусская сторона "за сутки" уговорила 431 мигранта из Ирака вернуться на родину вывозным рейсом. Он добавил, что в ЕС поняли, что проблема решается, и "фактически умыли руки и ушли… перестали выходить на контакт и работать".
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 14:14
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко
Лукашенко также заявил, что во время разговора канцлер ФРГ обращалась к нему как к президенту. "Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - сказал он. В целом Лукашенко заявил, что ему наплевать, считают ли его на Западе легитимным президентом, потому что его избрал белорусский народ, а не Евросоюз.
Лукашенко также заявил, что в условиях европейских санкций Минск не будет предпринимать усилия, чтобы сдерживать возросший поток транзитных мигрантов через территорию республики в западные страны. "Почему я их должен задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, Германию? Я не буду их задерживать на границе… Они идут не ко мне, а к вам. Но я их сюда не звал и не хочу, если откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссии пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов. "К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом, и очень быстро в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - заявил белорусский президент.
Мальчик несет бутылки с питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 07:19
В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами
 
В миреБелоруссияЕвросоюзЕврокомиссияАлександр ЛукашенкоУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
23:45В Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах
Лента новостейМолния
Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборахВ Астрахани ликвидировали возгорание в двух жилых домах