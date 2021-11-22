https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760197323.html
СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков
СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков - РИА Новости, 22.11.2021
СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков
Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:10
2021-11-22T16:10
2021-11-22T16:26
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской границы ближневосточными мигрантами признаны 132 беженца, включая 20 детей."Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них дети", - передает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале со ссылкой на слова главы СК.Он также заявил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.Гора сообщил, что для полноты расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.
https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)
16:10 22.11.2021 (обновлено: 16:26 22.11.2021)
СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков
Глава СК Белоруссии Гора заявил, что 132 беженца пострадали от действий польских силовиков