https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760197323.html

СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков

СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков - РИА Новости, 22.11.2021

СК Белоруссии заявил о 132 беженцах, пострадавших от польских силовиков

Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:10

2021-11-22T16:10

2021-11-22T16:26

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской границы ближневосточными мигрантами признаны 132 беженца, включая 20 детей."Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них дети", - передает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале со ссылкой на слова главы СК.Он также заявил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.Гора сообщил, что для полноты расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)