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Лукашенко раскритиковал международные организации из-за пиара на беженцах

Лукашенко раскритиковал международные организации из-за пиара на беженцах - РИА Новости, 22.11.2021

Лукашенко раскритиковал международные организации из-за пиара на беженцах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск не пустит к ближневосточным беженцам у границы с Польшей представителей международных... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:17

2021-11-22T13:17

2021-11-22T13:36

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владимир караник

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск не пустит к ближневосточным беженцам у границы с Польшей представителей международных организаций, желающих только пиара, потому что мигрантам нужна конкретная помощь, в том числе финансовая."Этим визитерам нечего здесь делать. МИД предупреди, что больше их туда не пустишь для того, чтобы покрасоваться. Помогать - пожалуйста: чем поможете помочь, с чем приехали?" – приводит слова Лукашенко в понедельник агентство Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало, когда Лукашенко принимал с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева."Вчера специалистам - возовцам этим (миссии ВОЗ, посетившей мигрантов у границы с Польшей, беженцы – ред.) - показывают рентгеновские снимки, что вот лечили, надо долечиться", - привел пример белорусский президент.По его словам, представители ВОЗ рекомендовали беженцам продолжить лечение в Ираке. "Да если бы они могли пролечиться дальше там, в Ираке, прооперироваться, они бы не шли через Беларусь в Германию. Вот лицо, вот их ответственность в этом плане… Что вы рассказываете нам тут про лекарства и прочее? У нас хватает лекарств. У вас (международных организаций – ред.) миллиарды долларов денег. Заплатите этим мигрантам для того, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание и так далее", - добавил Лукашенко.Президент подчеркнул, что если представители международных организаций приезжают к беженцам только для того, чтобы попиариться на этой теме, их ноги там быть не должно."Европейцы настаивают, и Меркель (и.о. канцлера ФРГ – ред.) со мной в разговоре говорила: "Господин президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН". И прочее. Я говорю: "У нас нет проблем". Но уже вижу: некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев", - сказал Лукашенко.Вместе с тем он считает, что международные организации должны оказывать мигрантам реальную помощь, если их посещают. "Если вы приехали, то помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей - пожалуйста, опыт же есть. Там же у этих международных организаций сконцентрированы огромные финансы", - сказал Лукашенко и заметил, что кроме белорусского Красного Креста и белорусских депутатов, представителей белорусской власти, никто конкретно этим не занимается."А приезжают за нос ребеночка почесать. Чего ты чешешь ему этот нос грязными руками? На камеру, естественно… И когда они (журналисты – ред.) задают вопрос этим так называемым международникам, они же ничего ответить не могут: "Мы это не можем…" Чего тогда приехали? Поэтому не надо париться по этому поводу: приехали, помощи конкретной нет - до свидания. Пусть к полякам едут и со стороны Польши занимаются этими проблемами. А мы сами справимся", - заявил белорусский президент.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, воз, александр лукашенко, владимир караник, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии