https://ria.ru/20211122/apellyatsiya-1760222197.html
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни" - РИА Новости, 22.11.2021
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
МЧС России в качестве гражданского ответчика подало жалобу на обвинительный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о пожаре в торговом центре... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:02
2021-11-22T18:02
2021-11-22T18:03
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
сергей генин
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. МЧС России в качестве гражданского ответчика подало жалобу на обвинительный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Тарасюк."Подана апелляционная жалоба. По этому уголовному делу МЧС РФ привлечено в качестве гражданского ответчика, и как гражданский ответчик оно имеет право обжаловать приговор в части гражданских исков", - сказала собеседница агентства, уточнив, что жалоба была подана 19 ноября.Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников всех погибших при пожаре в "Зимней вишне".Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин был осужден на 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.Как поясняла РИА Новости адвокат Генина Светлана Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20211115/sud-1759164560.html
https://ria.ru/20211119/zimnyaya_vishnya-1759765310.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово, сергей генин, россия
18:02 22.11.2021 (обновлено: 18:03 22.11.2021)
МЧС оспорило обвинительный приговор пожарным по делу "Зимней вишни"
МЧС РФ оспорило обвинительный приговор пожарным Генину и Бурсину по делу "Зимней вишни"
НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. МЧС России
в качестве гражданского ответчика подало жалобу на обвинительный приговор пожарным Сергею Генину
и Андрею Бурсину по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Тарасюк.
"Подана апелляционная жалоба. По этому уголовному делу МЧС РФ привлечено в качестве гражданского ответчика, и как гражданский ответчик оно имеет право обжаловать приговор в части гражданских исков", - сказала собеседница агентства, уточнив, что жалоба была подана 19 ноября.
Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово взыскал с МЧС РФ по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников всех погибших при пожаре в "Зимней вишне".
Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин был осужден на 5 лет общего режима, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин получил 6 лет общего режима. Суд признал Генина виновным в гибели 37 человек, Бурсина – в гибели 60 человек.
Как поясняла РИА Новости адвокат Генина Светлана Тарасюк, в общей сложности за преступления осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" с их работодателей суд взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.