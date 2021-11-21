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Захарова ответила на заявление НАТО об "агрессивном поведении" России
Захарова ответила на заявление НАТО об "агрессивном поведении" России - РИА Новости, 21.11.2021
Захарова ответила на заявление НАТО об "агрессивном поведении" России
НАТО обвиняет Россию в "агрессивном поведении", однако сама проводит военные учения в Эстонии, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:11
2021-11-21T22:25
сша
эстония
нато
министерство обороны сша
мария захарова
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО обвиняет Россию в "агрессивном поведении", однако сама проводит военные учения в Эстонии, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.На днях американское посольство сообщило о совместных учениях эстонских Сил обороны и Сил специальных операций армии США, указала она."В военных играх Пентагона эта страна (Эстония. — Прим. ред.) является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут", — подчеркнула дипломат.Как считает Захарова, проведение подобных учений "подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России".В последнее время западные страны вновь стали высказывать обеспокоенность по поводу передвижения российских войск у границ с Украиной. По сообщению газеты The New York Times, американская разведка предупреждает о подготовке Москвой "вторжения" на территорию соседней страны.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные заявления нацелены на то, чтобы спровоцировать Россию. В свою очередь, Владимир Путин называл эти утверждения алармистскими.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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сша, эстония, нато, министерство обороны сша, мария захарова, россия
21:11 21.11.2021 (обновлено: 22:25 21.11.2021)
 
Захарова ответила на заявление НАТО об "агрессивном поведении" России

Захарова: НАТО, обвиняя Россию в "агрессивном поведении", проводит военные учения в Эстонии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО обвиняет Россию в "агрессивном поведении", однако сама проводит военные учения в Эстонии, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
На днях американское посольство сообщило о совместных учениях эстонских Сил обороны и Сил специальных операций армии США, указала она.
"В военных играх Пентагона эта страна (Эстония. — Прим. ред.) является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут", — подчеркнула дипломат.
Как считает Захарова, проведение подобных учений "подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России".

"А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, все нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?" — заключила представитель ведомства.

В последнее время западные страны вновь стали высказывать обеспокоенность по поводу передвижения российских войск у границ с Украиной. По сообщению газеты The New York Times, американская разведка предупреждает о подготовке Москвой "вторжения" на территорию соседней страны.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные заявления нацелены на то, чтобы спровоцировать Россию. В свою очередь, Владимир Путин называл эти утверждения алармистскими.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:38
Захарова отреагировала на призыв генсека НАТО к снижению напряженности
 
СШАЭстонияНАТОМинистерство обороны СШАМария ЗахароваРоссия
 
 
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