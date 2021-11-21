https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760073658.html

Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19

Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса на основе "Спутника V" будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:40

2021-11-21T19:40

2021-11-21T20:22

общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус в россии

денис логунов

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Назальная вакцина от коронавируса на основе "Спутника V" будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером - ред.)", - сказал Логунов в воскресенье на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211121/tsentr-1760074504.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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