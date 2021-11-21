https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760073658.html
Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19
Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19
Назальная вакцина от коронавируса на основе "Спутника V" будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:40
2021-11-21T19:40
2021-11-21T20:22
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус в россии
денис логунов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Назальная вакцина от коронавируса на основе "Спутника V" будет внедрена в практику в ближайшее время, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером - ред.)", - сказал Логунов в воскресенье на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, владимир путин, коронавирус в россии, денис логунов
19:40 21.11.2021 (обновлено: 20:22 21.11.2021)
Центр имени Гамалеи рассказал о назальной вакцинации от COVID-19
Центр Гамалеи: назальная вакцинация от COVID-19 в скором времени будет внедрена в практику