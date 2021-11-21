https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760082176.html

В Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

В Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 21.11.2021

В Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

В Санкт-Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" и более 29,4 тысячи комплектов "Спутник V", сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:59

2021-11-21T20:59

2021-11-21T20:59

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" и более 29,4 тысячи комплектов "Спутник V", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На фармбазу Петербурга поступили новые партии вакцин от COVID-19. Вакцина "Спутник Лайт" - в количестве 270 тысяч доз. Вакцина "Спутник V" - 29 400 комплектов из двух доз", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе нарастают темпы вакцинации. За минувшую пятницу установлен рекорд - всего за этот день выполнено 38 833 инъекции. Первым компонентом вакцины привито 20 890 человек. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации.Беглов отметил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо сохранять высокие ежедневные показатели вакцинации и ревакцинации.Отмечается, что всего в настоящее время в Петербурге привились 2 464 192 человека, из них "Спутником Лайт" за счет госбюджета привито 440 995 человек. Полностью закончили цикл вакцинации 2 108 890 жителей Петербурга, ревакцинированы 113 154 человека.

https://ria.ru/20211121/tsentr-1760074504.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"