https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html

У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи

У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи - РИА Новости, 21.11.2021

У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи

Назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:59

2021-11-21T19:59

2021-11-21T21:17

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денис логунов

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Это (применение назальной вакцины - ред.) удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ранее Логунов заявил, что назальную вакцину от COVID-19 "Спутник V" внедрят в практику в ближайшее время.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис логунов