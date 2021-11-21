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У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи
У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи - РИА Новости, 21.11.2021
У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи
Назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:59
2021-11-21T19:59
2021-11-21T21:17
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Это (применение назальной вакцины - ред.) удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ранее Логунов заявил, что назальную вакцину от COVID-19 "Спутник V" внедрят в практику в ближайшее время.
РИА Новости
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коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, денис логунов
19:59 21.11.2021 (обновлено: 21:17 21.11.2021)
У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи
Замглавы центра Гамалеи Логинов: назальная вакцина безболезненна, у нее минимум побочек