https://ria.ru/20211121/spravedlivost-1760012653.html

Болгары признали Крым российским

Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме - РИА Новости, 21.11.2021

Болгары признали Крым российским

Читатели болгарского издания "Факты" отреагировали на заявление президента страны Румена Радева, вновь назвавшего Крым российским. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T01:32

2021-11-21T01:32

2021-11-21T03:19

в мире

болгария

республика крым

румен радев

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факты" отреагировали на заявление президента страны Румена Радева, вновь назвавшего Крым российским. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.В четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что сейчас "Крым российский". В пятницу президент отметил, что "в политике есть реалии", и еще раз указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расценил это как удар по дружеским отношениям Софии и Киева."В принципе, он абсолютно прав! Крым – русский!", - выразил мнение Ами."Правильно. И никто не может отрицать, на данный момент Крым является территорией России", - полагает JEFF."Историю не видел, но с XVI века Крым российский, если не ошибаюсь!?", - написал ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ."Вермахт завоевал Крым после тяжелых потерь Красной Армии. С еще большими потерями под Севастополем Крым снова в составе СССР. Где тогда были украинцы?", - задался вопросом Бай Шиле."Крым исторически российский, это факт и вопрос решен", - резюмировал Крим.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211120/krym-1759930390.html

болгария

республика крым

россия

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в мире, болгария, республика крым, румен радев, россия