Что ждет рубль зимой

03:18 21.11.2021 (обновлено: 14:07 21.11.2021)
Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой
Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В ближайшие полгода ожидается сохранение позиций доллара против основных мировых валют, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
Скорее всего, рынок полностью учел эффект от сворачивания программы смягчения ФРС и изъятия долларовой ликвидности Минфином. Казначейство будет наращивать заимствования после снижения остатков на счетах в резервных банках ниже $100 миллиардов, объяснил экономист.
“Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года”, — отметил эксперт.
Повышение ставки ФРС главным образом зависит от динамики инфляции, добавил он. При этом российская валюта, вероятнее всего, будет укрепляться, считает Петроневич.
"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", — сказал он.
Традиционное снижение импорта обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса при сохранении высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут только возрастать.
Евро, скорее всего, окажется аутсайдером относительно рубля и доллара, что вызвано денежно-кредитной политикой Евросоюза и усугублением ситуации на газовом рынке, заключил специалист.
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