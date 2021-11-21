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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/niderlandy-1760044786.html
В Нидерландах задержали 28 человек во время ночных беспорядков
В Нидерландах задержали 28 человек во время ночных беспорядков - РИА Новости, 21.11.2021
В Нидерландах задержали 28 человек во время ночных беспорядков
Полиция в Нидерландах задержала 28 участников ночных беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19 по всей стране, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:21
2021-11-21T14:21
распространение коронавируса
в мире
нидерланды
роттердам
гаага
марк рютте
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Полиция в Нидерландах задержала 28 участников ночных беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19 по всей стране, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. При этом в Роттердаме, где в пятницу вечером беспорядки вылились в столкновения с правоохранителями, было спокойно.Особенно серьёзная ситуация сложилась в субботу вечером в Гааге. Мэр города выпустил указ о чрезвычайном положении для нескольких районов. Зачинщики беспорядков жгли костры посреди улицы и запускали фейерверки в стражей порядка. Один из демонстрантов бросил камень в окно машины скорой помощи, перевозившей пациента.Там были задержаны семь человек. В результате происшествий также пострадали пятеро полицейских.В Урке задержали восемь человек за хранение и запуск фейерверков в сотрудников полиции.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Трое человек находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 участников беспорядков.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
https://ria.ru/20211120/aktsiya-1759973501.html
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в мире, нидерланды, роттердам, гаага, марк рютте, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:21 21.11.2021
 
В Нидерландах задержали 28 человек во время ночных беспорядков

В Нидерландах задержали 28 человек во время протестов против ограничений по COVID-19

© REUTERS / EVA PLEVIERПротесты против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме
Протесты против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / EVA PLEVIER
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Полиция в Нидерландах задержала 28 участников ночных беспорядков на протестах против ограничений по COVID-19 по всей стране, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Беспорядки на протестах охватили сразу несколько городов - Гаагу, Рурмонд, Стейн, Урк и Бунсхотен. При этом в Роттердаме, где в пятницу вечером беспорядки вылились в столкновения с правоохранителями, было спокойно.
Особенно серьёзная ситуация сложилась в субботу вечером в Гааге. Мэр города выпустил указ о чрезвычайном положении для нескольких районов. Зачинщики беспорядков жгли костры посреди улицы и запускали фейерверки в стражей порядка. Один из демонстрантов бросил камень в окно машины скорой помощи, перевозившей пациента.
Там были задержаны семь человек. В результате происшествий также пострадали пятеро полицейских.
В Урке задержали восемь человек за хранение и запуск фейерверков в сотрудников полиции.
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В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Трое человек находятся в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция задержала более 50 участников беспорядков.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
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