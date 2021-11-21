https://ria.ru/20211121/meksika-1760014387.html

В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов

В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021

В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов

Сотрудники Национального института миграции Мексики обнаружили на территории штата Веракрус 600 человек из стран Америки, Азии и Африки, нелегально пересекающих РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T03:02

2021-11-21T03:02

2021-11-21T03:02

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мексика

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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Национального института миграции Мексики обнаружили на территории штата Веракрус 600 человек из стран Америки, Азии и Африки, нелегально пересекающих Мексику в двух фурах, в их отношении идут административные процедуры.По информации ведомства, среди приезжих - граждане Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Венесуэлы, Бангладеша, Эквадора, Ганы, Индии, Доминиканской Республики и Камеруна.В зависимости от правового статуса задержанных власти готовы предложить им содействие в возвращении или предоставить возможность остаться в Мексике на легальных основаниях.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей, как правило, рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов. За девять месяцев 2021 года в Мексике были выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20211121/liviya-1760013846.html

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в мире, мексика