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В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021
В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
Сотрудники Национального института миграции Мексики обнаружили на территории штата Веракрус 600 человек из стран Америки, Азии и Африки, нелегально пересекающих РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T03:02
2021-11-21T03:02
в мире
мексика
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Национального института миграции Мексики обнаружили на территории штата Веракрус 600 человек из стран Америки, Азии и Африки, нелегально пересекающих Мексику в двух фурах, в их отношении идут административные процедуры.По информации ведомства, среди приезжих - граждане Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Венесуэлы, Бангладеша, Эквадора, Ганы, Индии, Доминиканской Республики и Камеруна.В зависимости от правового статуса задержанных власти готовы предложить им содействие в возвращении или предоставить возможность остаться в Мексике на легальных основаниях.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей, как правило, рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов. За девять месяцев 2021 года в Мексике были выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее.
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в мире, мексика
03:02 21.11.2021
 
В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов

В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов из 12 стран

© AP Photo / Felix MarquezПеревозка мигрантов, Мексика
Перевозка мигрантов, Мексика - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Felix Marquez
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники Национального института миграции Мексики обнаружили на территории штата Веракрус 600 человек из стран Америки, Азии и Африки, нелегально пересекающих Мексику в двух фурах, в их отношении идут административные процедуры.
"Национальный институт миграции INM Министерства внутренних дел сообщает о начале административного процесса над 600 мигрантами из 12 стран, спасенными вчера из закрытых кузовов двух трейлеров в штате Веракрус", - говорится в сообщении на сайте института.
По информации ведомства, среди приезжих - граждане Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Венесуэлы, Бангладеша, Эквадора, Ганы, Индии, Доминиканской Республики и Камеруна.
В зависимости от правового статуса задержанных власти готовы предложить им содействие в возвращении или предоставить возможность остаться в Мексике на легальных основаниях.
Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей, как правило, рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов. За девять месяцев 2021 года в Мексике были выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее.
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