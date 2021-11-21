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В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост - РИА Новости, 21.11.2021
В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
Столичная полиция Лондона задержала 30 экоактивистов, заблокировавших движение по Ламбетскому мосту, сообщили правоохранители. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T01:11
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ЛОНДОН, 21 ноя - РИА Новости. Столичная полиция Лондона задержала 30 экоактивистов, заблокировавших движение по Ламбетскому мосту, сообщили правоохранители.Ранее в субботу активисты движения Insulate Britain заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. "Ламбетский мост вновь открыт, произведено 30 задержаний…", - говорится в сообщении.Движение также было восстановлено и в районе Воксхоллского моста.Ранее сами активисты движения Insulate Britain на своей странице в Twitter заявили, что сегодняшняя "акция ненасильственного гражданского сопротивления по блокированию Ламбетского моста" проводится в знак солидарности с приговорёнными ранее к тюремным срокам экоактивистами.Высокий суд Лондона 17 ноября приговорил к тюремным срокам от трех до шести месяцев девятерых экоактивистов из движения Insulate Britain, которые блокировали движение на автодорогах.За последние месяцы активисты провели 18 акций, в ходе которых регулярно блокировали движение на основных трассах и дорогах вокруг Лондона. С тех пор полиция произвела почти 800 арестов. Однако к тюремным срокам активистов не приговаривали.Ранее британский минтранс получил от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава британского МВД Прити Пател заявила, что больше не потерпит "так называемых борцов за охрану окружающей среды, которые высасывают ресурсы полиции". Она объявила, что вмешательство в работу авто- и железных дорог власти намерены преследовать в уголовном порядке.Пресс-секретарь движения Insulate Britain Лиам Нортон принес извинения жителям за доставленные неудобства, но заявил, что они продолжат свои акции, пока правительство не пообещает, что к 2030 году проведет теплоизоляцию 29 миллионов домов в Великобритании.
https://ria.ru/20211113/miting-1758932954.html
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в мире, лондон, великобритания
01:11 21.11.2021 (обновлено: 01:12 21.11.2021)
 
В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост

В Лондоне полиция задержала 30 экоактивистов, заблокировавших движение по мосту

© AP Photo / Sang TanПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Sang Tan
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ЛОНДОН, 21 ноя - РИА Новости. Столичная полиция Лондона задержала 30 экоактивистов, заблокировавших движение по Ламбетскому мосту, сообщили правоохранители.
Ранее в субботу активисты движения Insulate Britain заблокировали движение по Ламбетскому и Воксхоллскому мостам. "Ламбетский мост вновь открыт, произведено 30 задержаний…", - говорится в сообщении.
Движение также было восстановлено и в районе Воксхоллского моста.
Ранее сами активисты движения Insulate Britain на своей странице в Twitter заявили, что сегодняшняя "акция ненасильственного гражданского сопротивления по блокированию Ламбетского моста" проводится в знак солидарности с приговорёнными ранее к тюремным срокам экоактивистами.
Высокий суд Лондона 17 ноября приговорил к тюремным срокам от трех до шести месяцев девятерых экоактивистов из движения Insulate Britain, которые блокировали движение на автодорогах.
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За последние месяцы активисты провели 18 акций, в ходе которых регулярно блокировали движение на основных трассах и дорогах вокруг Лондона. С тех пор полиция произвела почти 800 арестов. Однако к тюремным срокам активистов не приговаривали.
Ранее британский минтранс получил от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава британского МВД Прити Пател заявила, что больше не потерпит "так называемых борцов за охрану окружающей среды, которые высасывают ресурсы полиции". Она объявила, что вмешательство в работу авто- и железных дорог власти намерены преследовать в уголовном порядке.
Пресс-секретарь движения Insulate Britain Лиам Нортон принес извинения жителям за доставленные неудобства, но заявил, что они продолжат свои акции, пока правительство не пообещает, что к 2030 году проведет теплоизоляцию 29 миллионов домов в Великобритании.
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