Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО
Премьер Эстонии Кая Каллас поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Глава правительства Эстонии Кая Каллас в воскресенье встретилась с прибывшим в Таллин премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО.
"У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ ЕС и НАТО. Польша очень хорошо с этим справилась. Безопасность Эстонии сейчас начинается на границах Латвии, Литвы и Польши. Мы очень благодарны Польше за эту работу", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине.
По словам главы эстонского правительства, ситуация на границе Польши и Белоруссии остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. "Страны ЕС имеют общее понимание ситуации. Это гибридная атака, а не миграционный кризис. В случае гибридной атаки ключевым является введение новых и жестких санкций", - подчеркнула Каллас.
Она также отметила, что нужно оказать дипломатическое давление на государства отправления и транзита мигрантов и сделать упор на облегчение гуманитарной ситуации и возвращение мигрантов. "Это ответственность Белоруссии. Все нарушения прав человека происходят на ее... Минск должен допустить правозащитников в Белоруссию. Люди, которых обманным путем завлекают в Белоруссию, находятся там на законных основаниях", - добавила премьер.
Каллас сообщила, что на встрече также обсуждалась важность поддержки Украины. "В последнее время Россия также все более и более активно атакует Украину в своей риторике, и стремление к дальнейшему обострению отношений очевидно. Цель сотрудничества союзников - предотвратить эту эскалацию. НАТО продолжит следить за ситуацией и консультироваться с Украиной на постоянной основе. Необходимо усилить сдерживание, и нынешняя картина показывает, что еще многое предстоит сделать. Министры обороны НАТО также обсудят это в Риге", - сказала премьер.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.