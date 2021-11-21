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Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО
Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО - РИА Новости, 21.11.2021
Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО
Глава правительства Эстонии Кая Каллас в воскресенье встретилась с прибывшим в Таллин премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поблагодарила Польшу за... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:36
2021-11-21T15:36
в мире
литва
белоруссия
нато
матеуш моравецкий
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Глава правительства Эстонии Кая Каллас в воскресенье встретилась с прибывшим в Таллин премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО."У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ ЕС и НАТО. Польша очень хорошо с этим справилась. Безопасность Эстонии сейчас начинается на границах Латвии, Литвы и Польши. Мы очень благодарны Польше за эту работу", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине.По словам главы эстонского правительства, ситуация на границе Польши и Белоруссии остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. "Страны ЕС имеют общее понимание ситуации. Это гибридная атака, а не миграционный кризис. В случае гибридной атаки ключевым является введение новых и жестких санкций", - подчеркнула Каллас.Она также отметила, что нужно оказать дипломатическое давление на государства отправления и транзита мигрантов и сделать упор на облегчение гуманитарной ситуации и возвращение мигрантов. "Это ответственность Белоруссии. Все нарушения прав человека происходят на ее... Минск должен допустить правозащитников в Белоруссию. Люди, которых обманным путем завлекают в Белоруссию, находятся там на законных основаниях", - добавила премьер.Каллас сообщила, что на встрече также обсуждалась важность поддержки Украины. "В последнее время Россия также все более и более активно атакует Украину в своей риторике, и стремление к дальнейшему обострению отношений очевидно. Цель сотрудничества союзников - предотвратить эту эскалацию. НАТО продолжит следить за ситуацией и консультироваться с Украиной на постоянной основе. Необходимо усилить сдерживание, и нынешняя картина показывает, что еще многое предстоит сделать. Министры обороны НАТО также обсудят это в Риге", - сказала премьер.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
https://ria.ru/20211121/polsha-1760030679.html
https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html
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в мире, литва, белоруссия, нато, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:36 21.11.2021
 
Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО

© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя - РИА Новости. Глава правительства Эстонии Кая Каллас в воскресенье встретилась с прибывшим в Таллин премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поблагодарила Польшу за охрану внешних границ ЕС и НАТО.
"У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ ЕС и НАТО. Польша очень хорошо с этим справилась. Безопасность Эстонии сейчас начинается на границах Латвии, Литвы и Польши. Мы очень благодарны Польше за эту работу", - сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 11:12
В Польше допустили закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
По словам главы эстонского правительства, ситуация на границе Польши и Белоруссии остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. "Страны ЕС имеют общее понимание ситуации. Это гибридная атака, а не миграционный кризис. В случае гибридной атаки ключевым является введение новых и жестких санкций", - подчеркнула Каллас.
Она также отметила, что нужно оказать дипломатическое давление на государства отправления и транзита мигрантов и сделать упор на облегчение гуманитарной ситуации и возвращение мигрантов. "Это ответственность Белоруссии. Все нарушения прав человека происходят на ее... Минск должен допустить правозащитников в Белоруссию. Люди, которых обманным путем завлекают в Белоруссию, находятся там на законных основаниях", - добавила премьер.
Каллас сообщила, что на встрече также обсуждалась важность поддержки Украины. "В последнее время Россия также все более и более активно атакует Украину в своей риторике, и стремление к дальнейшему обострению отношений очевидно. Цель сотрудничества союзников - предотвратить эту эскалацию. НАТО продолжит следить за ситуацией и консультироваться с Украиной на постоянной основе. Необходимо усилить сдерживание, и нынешняя картина показывает, что еще многое предстоит сделать. Министры обороны НАТО также обсудят это в Риге", - сказала премьер.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 14:16
В ООН рассказали об условиях жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии
 
В миреЛитваБелоруссияНАТОМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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