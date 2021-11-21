https://ria.ru/20211121/dtp-1760010539.html

Что приводит к автомобильным авариям

Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП - РИА Новости, 21.11.2021

Что приводит к автомобильным авариям

К проблемам могут привести любые нарушения правил дорожного движения, ведь ПДД создавали, основываясь на анализе большого числа аварий. Но есть правила,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:17

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2021-11-21T02:17

дтп

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. К проблемам могут привести любые нарушения правил дорожного движения, ведь ПДД создавали, основываясь на анализе большого числа аварий. Но есть правила, пренебрежение которыми с крайне высокой долей вероятности приведет к трагедии, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Так, к наиболее опасным нарушениям относится езда в пьяном виде, нарушения правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, несоблюдение скоростного режима. При этом именно нетрезвое вождение, как показывает практика, связано с полным набором всевозможных правонарушений, приводящих к трагедии, отмечает специалист.Находясь "в изменённом состоянии сознания", водитель не может контролировать своё поведение на дороге, ведь вождение автомобиля требует постоянной профессиональной оценки ситуации и разумного поведения, заключил Васильев.

https://ria.ru/20211120/dtp-1759968080.html

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2021

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дтп, авто, россия, егор васильев