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Прокуратура проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
Прокуратура проверит информацию о драке подростков в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2021
Прокуратура проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
Прокуратура Подмосковья проводит проверку после появления информации о драке подростков в Пушкино, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:08
2021-11-21T14:08
происшествия
пушкино
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокуратура Подмосковья проводит проверку после появления информации о драке подростков в Пушкино, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 13 ноября двое молодых людей избили 17-летнего подростка. Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, драка произошла в подмосковном Пушкино. Согласно кадрам, в потасовке участвовали более 10 юношей. При этом одного молодого человека, повалив на землю, били сразу несколько, другие - снимали происходящее на телефон."Прокуратура проводит поверку в связи с инцидентом с участием группы несовершеннолетних в Пушкино... Ход процессуальной проверки поставлен в прокуратуре на контроль", - говорится в сообщении.Следственный комитет ранее сообщал, что организовал проверку после появления в соцсетях информации о драке, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.
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пушкино
московская область (подмосковье)
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происшествия, пушкино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:08 21.11.2021
 
Прокуратура проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья проводит проверку после видео с дракой подростков в Пушкино

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокуратура Подмосковья проводит проверку после появления информации о драке подростков в Пушкино, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 13 ноября двое молодых людей избили 17-летнего подростка. Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, драка произошла в подмосковном Пушкино. Согласно кадрам, в потасовке участвовали более 10 юношей. При этом одного молодого человека, повалив на землю, били сразу несколько, другие - снимали происходящее на телефон.
"Прокуратура проводит поверку в связи с инцидентом с участием группы несовершеннолетних в Пушкино... Ход процессуальной проверки поставлен в прокуратуре на контроль", - говорится в сообщении.
Следственный комитет ранее сообщал, что организовал проверку после появления в соцсетях информации о драке, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
00:30
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
 
ПроисшествияПушкиноМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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