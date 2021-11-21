https://ria.ru/20211121/arbatsko-pokrovskaya-1760024216.html

На синей линии московского метро приостановили движение

На синей линии московского метро приостановили движение - РИА Новости, 21.11.2021

На синей линии московского метро приостановили движение

На Арбатско-Покровской линии московского метро нет движения от "Курской" до "Партизанской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:46

2021-11-21T09:46

2021-11-21T09:46

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии московского метро нет движения от "Курской" до "Партизанской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от станции "Курская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют c увеличенными интервалами.

https://ria.ru/20211118/metro-1759587160.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва