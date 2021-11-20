https://ria.ru/20211120/zatmenie-1759930548.html

"Роскосмос" показал снимки частного лунного затмения

"Роскосмос" показал снимки частного лунного затмения - РИА Новости, 20.11.2021

"Роскосмос" показал снимки частного лунного затмения

"Роскосмос" развернул спутник "Аист-2Д", обычно направленный на Землю, чтобы запечатлеть частное лунное затмение, прошедшее 19 ноября. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:04

2021-11-20T09:04

2021-11-20T10:49

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космос - риа наука

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" развернул спутник "Аист-2Д", обычно направленный на Землю, чтобы запечатлеть частное лунное затмение, прошедшее 19 ноября."Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют", — говорится в записи в канале госкорпорации в Telegram.Самое долгое за последние пять веков частное затмение Луны началось в 9:03 мск и завершилось в 15:04 мск, максимальная фаза, когда тень Земли накрыла спутник на 97%, наступила в 12:04 мск.В России наблюдать за ним можно было только на Дальнем Востоке. Наибольшая фаза затмения также была видна в Забайкалье, а окончание явления — в центральной, восточной и северной Сибири, но уже ранним утром.

https://ria.ru/20211119/zatmenie-1759771620.html

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роскосмос, космос - риа наука, дальний восток, земля, россия