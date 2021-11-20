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В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией
В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией - РИА Новости, 20.11.2021
В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией
В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T20:23
2021-11-20T22:57
в мире
финляндия
кай мюккянен
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.Двенадцатого ноября с предложением построить забор выступил бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен. В политическом издании Demokraatti он призвал правительство рассмотреть этот вопрос.По данным Yle, руководитель Центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заметил, что законодательных преград для возведения заграждений нет. В то же время это было бы крайне затруднительно и не защитило бы от нелегальных мигрантов в достаточной мере.В свою очередь, заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари назвал идею нецелесообразной. При этом, по его мнению, возведение ограждений может быть оправданно вблизи погранпунктов.Строительство забора на российской границе в Финляндии обсуждается не впервые. От этой идеи уже успели отказаться 4 января 2019 года, когда хотели создать преграду перемещению диких кабанов.Тогда в финском Минсельхозе решили, что "это сложное для строительства и обслуживания сооружение, которое также помешает биоразнообразию не только в Финляндии, но и окажет отрицательное воздействие на скандинавскую и западноевразийскую флору и фауну".Забор на границе с Россией уже начала строить Эстония — как заявляют власти, для предотвращения "гибридных атак" на страны ЕС и НАТО. Таллин при этом отмечает, что признаков какой-либо угрозы на эстонско-российских рубежах нет.
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в мире, финляндия, кай мюккянен, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:23 20.11.2021 (обновлено: 22:57 20.11.2021)
 
В Финляндии задумались о строительстве забора на границе с Россией

В Финляндии обсуждается вопрос о возможном строительстве забора на границе с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. В Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать ее вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

"Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог", — говорится в сообщении.

Двенадцатого ноября с предложением построить забор выступил бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен. В политическом издании Demokraatti он призвал правительство рассмотреть этот вопрос.
По данным Yle, руководитель Центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заметил, что законодательных преград для возведения заграждений нет. В то же время это было бы крайне затруднительно и не защитило бы от нелегальных мигрантов в достаточной мере.
В свою очередь, заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари назвал идею нецелесообразной. При этом, по его мнению, возведение ограждений может быть оправданно вблизи погранпунктов.
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Строительство забора на российской границе в Финляндии обсуждается не впервые. От этой идеи уже успели отказаться 4 января 2019 года, когда хотели создать преграду перемещению диких кабанов.
Тогда в финском Минсельхозе решили, что "это сложное для строительства и обслуживания сооружение, которое также помешает биоразнообразию не только в Финляндии, но и окажет отрицательное воздействие на скандинавскую и западноевразийскую флору и фауну".
Забор на границе с Россией уже начала строить Эстония — как заявляют власти, для предотвращения "гибридных атак" на страны ЕС и НАТО. Таллин при этом отмечает, что признаков какой-либо угрозы на эстонско-российских рубежах нет.
Забор на польско-белорусской границе
Вчера, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреФинляндияКай МюккяненРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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