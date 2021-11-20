https://ria.ru/20211120/vladey-1759758501.html

VLADEY проводит традиционные Осенние торги

VLADEY проводит традиционные Осенние торги - РИА Новости, 20.11.2021

VLADEY проводит традиционные Осенние торги

В эту субботу галерея VLADEY проведет традиционные Осенние торги с работами современных художников, сообщили организаторы. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T05:57

2021-11-20T05:57

2021-11-20T05:57

культура

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В эту субботу галерея VLADEY проведет традиционные Осенние торги с работами современных художников, сообщили организаторы. Ранее все желающие могли ознакомиться с произведениями искусства на предаукционной выставке, проходящей в пространстве VLADEY Space. Теперь же они станут лотами. Среди них представлены как работы классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Топ-лотом считается огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На торгах будет возможность сделать ставку и на признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей.Не менее интересны полотна одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: "Гепард. Настенный музей из серии "Афишная графика" 2005 года и "Клуб с пальмой" (2016 год), а также художников-нонконформистов Юрия Злотникова, Франциско Инфанте-Арана, Владимира Немухина, Леонида Пурыгина и других.Во VLADEY всегда поддерживали и молодых художников. В этом году наиболее привлекательны картины Владимира Карташова (автор из Ростова), интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга.Начало аукциона в 15:00. Делать ставки можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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