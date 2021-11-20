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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/vladey-1759758501.html
VLADEY проводит традиционные Осенние торги
VLADEY проводит традиционные Осенние торги - РИА Новости, 20.11.2021
VLADEY проводит традиционные Осенние торги
В эту субботу галерея VLADEY проведет традиционные Осенние торги с работами современных художников, сообщили организаторы. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T05:57
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культура
москва
новости культуры
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В эту субботу галерея VLADEY проведет традиционные Осенние торги с работами современных художников, сообщили организаторы. Ранее все желающие могли ознакомиться с произведениями искусства на предаукционной выставке, проходящей в пространстве VLADEY Space. Теперь же они станут лотами. Среди них представлены как работы классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами. Топ-лотом считается огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей). На торгах будет возможность сделать ставку и на признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей.Не менее интересны полотна одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: "Гепард. Настенный музей из серии "Афишная графика" 2005 года и "Клуб с пальмой" (2016 год), а также художников-нонконформистов Юрия Злотникова, Франциско Инфанте-Арана, Владимира Немухина, Леонида Пурыгина и других.Во VLADEY всегда поддерживали и молодых художников. В этом году наиболее привлекательны картины Владимира Карташова (автор из Ростова), интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга.Начало аукциона в 15:00. Делать ставки можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
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москва, новости культуры
05:57 20.11.2021
 
VLADEY проводит традиционные Осенние торги

VLADEY проведет традиционные Осенние торги работ современных российских художников

© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYЛаврентий Бруни Триколор (триптих), 2000 холст, масло 270 x 495 см (три части), 270 x 165 см (каждая часть)
Лаврентий Бруни Триколор (триптих), 2000 холст, масло 270 x 495 см (три части), 270 x 165 см (каждая часть)
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В эту субботу галерея VLADEY проведет традиционные Осенние торги с работами современных художников, сообщили организаторы.
Ранее все желающие могли ознакомиться с произведениями искусства на предаукционной выставке, проходящей в пространстве VLADEY Space. Теперь же они станут лотами. Среди них представлены как работы классиков музейного уровня, так и новых мастеров, успевших стать звездами.
Топ-лотом считается огромный "Триколор" Лаврентия Бруни, написанный в 2000 году. Его эстимейт составляет 150-200 тысяч евро (12-16 миллионов рублей).
На торгах будет возможность сделать ставку и на признанные шедевры художника-нонконформиста Михаила Шварцмана — картины "Иература" (1970 год) и "Безмятежность" (1988). Предварительная стоимость первой — 70-90 тысяч евро или от пяти до семи миллионов рублей, а второй — 60-80 тысяч евро или пять - семь миллионов рублей.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYМихаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
Михаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Михаил Шварцман Иература, 1970 холст, темпера 100 х 75 см
Не менее интересны полотна одного из ведущих российских живописцев Валерия Кошлякова: "Гепард. Настенный музей из серии "Афишная графика" 2005 года и "Клуб с пальмой" (2016 год), а также художников-нонконформистов Юрия Злотникова, Франциско Инфанте-Арана, Владимира Немухина, Леонида Пурыгина и других.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYВалерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии Утопический модернизм, 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
Во VLADEY всегда поддерживали и молодых художников. В этом году наиболее привлекательны картины Владимира Карташова (автор из Ростова), интернет-сенсации Пасмура Рачуйко и таинственного художника Федора Хиросигэ из Санкт-Петербурга.
Начало аукциона в 15:00. Делать ставки можно онлайн и по телефону, или просто понаблюдать за происходящим. Трансляция пройдет на сайте VLADEY.
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