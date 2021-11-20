https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html
Гинцбург объяснил поступки врачей-антипрививочников недостатком образования
Гинцбург объяснил поступки врачей-антипрививочников недостатком образования - РИА Новости, 20.11.2021
Гинцбург объяснил поступки врачей-антипрививочников недостатком образования
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:20
2021-11-20T09:20
2021-11-20T10:30
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования."К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", — сказал он РИА Новости.Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян от прививок против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально. Гинцбург рассказал РИА Новости, что поддерживает предложение отстранять их от лечебной деятельности.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19
09:20 20.11.2021 (обновлено: 10:30 20.11.2021)
Гинцбург объяснил поступки врачей-антипрививочников недостатком образования
Гинцбург объяснил поступки врачей, выступающих против вакцинации, уровнем образования
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
связал поступки врачей, которые отговаривают людей от вакцинации, с уровнем их образования.
"К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у него образовательный ценз плюс еще моральный, внутренние моральные устои. Как эти моральные устои низкие формировались — как говорится, я со свечкой не стоял, не видел", — сказал он РИА Новости.
Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин ранее предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян от прививок против COVID-19. По его мнению, это непрофессионально. Гинцбург рассказал РИА Новости, что поддерживает предложение отстранять их от лечебной деятельности.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.