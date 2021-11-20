https://ria.ru/20211120/skorost-1759768298.html
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света - РИА Новости, 20.11.2021
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
2021-11-20T12:00
2021-11-20T12:00
2021-11-20T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
интернет
wi-fi
наука
открытия - риа наука
сколковский институт науки и технологий
электроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759770291_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_ec89e212314277ab86e7e15083c43f49.jpg
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
audio/mpeg
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
audio/mpeg
О том, создадут ли "плащ-невидимку" и невидимый танк, сможет Li-fi заменить Wi-fi, и что такое "метаматериалы", мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин — профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759770291_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_1a53ebfdaf11eef427f0683cd316155d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, интернет, wi-fi, наука, открытия - риа наука, сколковский институт науки и технологий, электроника, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, подкаст, аудио
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?