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Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света

Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света - РИА Новости, 20.11.2021

Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света

"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?

2021-11-20T12:00

2021-11-20T12:00

2021-11-20T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света "50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры? audio/mpeg

Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света "50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры? audio/mpeg

О том, создадут ли "плащ-невидимку" и невидимый танк, сможет Li-fi заменить Wi-fi, и что такое "метаматериалы", мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин — профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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