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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211120/skorost-1759768298.html
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света - РИА Новости, 20.11.2021
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
2021-11-20T12:00
2021-11-20T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
интернет
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наука
открытия - риа наука
сколковский институт науки и технологий
электроника
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Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
audio/mpeg
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
audio/mpeg
О том, создадут ли "плащ-невидимку" и невидимый танк, сможет Li-fi заменить Wi-fi, и что такое "метаматериалы", мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин — профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, интернет, wi-fi, наука, открытия - риа наука, сколковский институт науки и технологий, электроника, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, подкаст, аудио
12:00 20.11.2021
 

Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света

Мы все умрём. Но это не точно
Околосветовые скорости передачи информации. Мирная и военная сила света
12:00
Читать ria.ru в
"50 процентов людей, которые печатаются в научных журналах, не понимают, о чем пишут": правы ли те, кто говорят, что фотоника сможет заменить электронику? Что такое плазмоны и как квазичастицы могут помочь создать компьютер будущего? Можно ли записать информацию на отдельный атом и чем отличаются квантовый и оптический компьютеры?
О том, создадут ли "плащ-невидимку" и невидимый танк, сможет Li-fi заменить Wi-fi, и что такое "метаматериалы", мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".
Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике.
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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