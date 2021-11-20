https://ria.ru/20211120/shoumaskgoon-1759827635.html

Анкудинова после "Шоумаскгоон" выпустит первый сольный альбом

Анкудинова после "Шоумаскгоон" выпустит первый сольный альбом - РИА Новости, 20.11.2021

Анкудинова после "Шоумаскгоон" выпустит первый сольный альбом

Победителем программы на НТВ "Шоумаскгоон" стала Диана Анкудинова. Сразу после финальной передачи она рассказала РИА Новости, что готовит к выпуску свой первый... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T23:23

2021-11-20T23:23

2021-11-20T23:36

шоубиз

нтв (телеканал)

вячеслав макаров

стас костюшкин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Победителем программы на НТВ "Шоумаскгоон" стала Диана Анкудинова. Сразу после финальной передачи она рассказала РИА Новости, что готовит к выпуску свой первый сольный альбом. Кроме того, триумфатор проекта рассказала об атмосфере на съемках. "В "Шоумаскгоон" мы где-то до третьей программы чувствовали себя соперниками, а потом сдружились и все – перестали объективно судить друг друга (смеется). Я ценю коллег, которые давали мне ценные советы, и всех, кто работал за кадром. Да, их не показывают по телевизору, но трудно оценить, сколько всего делают эти люди для того, чтобы шоу было интересным и ярким", – поделилась Диана. Программа "Шоумаскгоон" объединила участников трех проектов НТВ: "Маска", "Ты супер!" и "Суперстар!".На сцену выходили певцы из первого сезона "Маски": Анатолий Цой, который победил в образе Льва; Карина Кокс, она заняла второе место в костюме Волка; Стас Костюшкин, который в маске Мороженого был раскрыт одним из самых первых. Из второго сезона были Юлия Паршута, занявшая третье место в образе Змеи; Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога; Марк Тишман, примеривший на себя образ Белого Орла. Среди конкурсантов также были участница "Суперстар! Возвращение" Алиса Мон и ведущий проекта "Маска" Вячеслав Макаров.Диана Анкудинова победила во втором сезоне и суперсезоне проекта "Ты супер!". Оценки в шоу выставляли сами участники: от минимальной двойки до максимальной девятки. Кроме того, в каждом выпуске была приглашенная звезда, у которой были свои девять баллов. Их гость мог распределить по своему усмотрению: или отдать все одному участнику, или разделить баллы и подарить нескольким исполнителям. По итогам восьми программ в лидерах была Диана Анкудинова с 417 баллами, за ней шла Карина Кокс с 404 очками, на третьем месте – Анатолий Цой с 372 баллами. На последнем месте, или как сами участники назвали, "дне турнирной таблицы" остался Стас Костюшкин с 302 очками.

https://ria.ru/20211120/shoumaskgoon-1759239309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), вячеслав макаров, стас костюшкин