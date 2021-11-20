Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/samozanyatyy-1759928786.html
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек - РИА Новости, 20.11.2021
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек
Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:21
2021-11-20T08:21
экономика
амурская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_ee77c43fc0533b6962bf501bfdb7ed77.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин."Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, самозанятых сейчас 3,3 миллиона в стране. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых", - рассказал он.Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
https://ria.ru/20211118/moskva-1759568433.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_64463b06c60c4b09d72bbbde8472d87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, амурская область, россия
08:21 20.11.2021
 
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек

Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина с компьютером
Мужчина с компьютером - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, самозанятых сейчас 3,3 миллиона в стране. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых", - рассказал он.
Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 08:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве зафиксировали рекордный прирост самозанятых
 
ЭкономикаАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
11:35WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
Лента новостейМолния
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориалWSJ: Путин заставил Запад жить по своим правиламВ Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий Гаркалин