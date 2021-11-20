https://ria.ru/20211120/samozanyatyy-1759928786.html
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек - РИА Новости, 20.11.2021
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек
Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:21
2021-11-20T08:21
2021-11-20T08:21
экономика
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин."Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, самозанятых сейчас 3,3 миллиона в стране. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых", - рассказал он.Калин во время рабочего визита в Амурскую область совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.
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экономика, амурская область, россия
Число самозанятых в России с начала года увеличилось на миллион человек
Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на миллион человек
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Число самозанятых в России с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек, при этом ограничения из-за COVID-19 привели к снижению количества экономических субъектов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые. Размер бизнеса сократился, но они все равно являются предпринимателями, самозанятых сейчас 3,3 миллиона в стране. Такого никогда не было. Только за этот год на миллион с лишним стало больше самозанятых", - рассказал он.
Калин во время рабочего визита в Амурскую область
совместно с Генпрокурором России Игорем Красновым провел личный прием предпринимателей и обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором региона Василием Орловым.