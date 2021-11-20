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Глава Камчатки подписал соглашение с "Туризм.рф" по развитию региона
Глава Камчатки подписал соглашение с "Туризм.рф" по развитию региона - РИА Новости, 20.11.2021
Глава Камчатки подписал соглашение с "Туризм.рф" по развитию региона
Руководство корпорации "Туризм.рф" и власти Камчатки подписали соглашение, которое предусматривает привлечение на полуостров федерального финансирования,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:33
2021-11-20T14:33
2021-11-20T14:33
камчатский край
здоровье - общество
туризм
владимир солодов
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя - РИА Новости. Руководство корпорации "Туризм.рф" и власти Камчатки подписали соглашение, которое предусматривает привлечение на полуостров федерального финансирования, сообщил губернатор края Владимир Солодов."Туризм.рф и Камчатский край подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры. Благодаря этому сотрудничеству мы привлечем федеральное финансирование в нашу туристическую отрасль — инфраструктуру, улучшение качества обслуживания", — написал Солодов на своей странице в Instagram.Губернатор добавил, что речь идёт о проектах в рамках туристско-рекреационного кластера "Вулканы и гейзеры Камчатки", ТРК "Заповедная Камчатка", ТРК "Озерки" и ТРК "Паратунка".
https://ria.ru/20211027/kamchatka-1756418259.html
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камчатский край, здоровье - общество, туризм, владимир солодов, россия
Глава Камчатки подписал соглашение с "Туризм.рф" по развитию региона
Глава Камчатки Солодов подписал соглашение с корпорацией "Туризм.рф" по развитию региона