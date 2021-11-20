https://ria.ru/20211120/produkty-1759918572.html

Когда нельзя покупать дешевые продукты

Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна - РИА Новости, 20.11.2021

Когда нельзя покупать дешевые продукты

Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T03:18

2021-11-20T03:18

2021-11-20T03:18

общество

продукты

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Такие товары могут стоить дешевле из-за того, что сеть покупает его у производителя часто и оптом или использует дешевую упаковку, рассказывает эксперт.Однако порой дешевизна достигается за счет использования более дешевых и менее качественных ингредиентов, поэтому важно не забывать проверять состав, а также срок годности продукта, напомнил Чеглов.

https://ria.ru/20211119/tseny-1759676481.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, продукты, рэу имени г. в. плеханова, россия