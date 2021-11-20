https://ria.ru/20211120/produkty-1759918572.html
Когда нельзя покупать дешевые продукты
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна - РИА Новости, 20.11.2021
Когда нельзя покупать дешевые продукты
Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:18
2021-11-20T03:18
2021-11-20T03:18
общество
продукты
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Такие товары могут стоить дешевле из-за того, что сеть покупает его у производителя часто и оптом или использует дешевую упаковку, рассказывает эксперт.Однако порой дешевизна достигается за счет использования более дешевых и менее качественных ингредиентов, поэтому важно не забывать проверять состав, а также срок годности продукта, напомнил Чеглов.
https://ria.ru/20211119/tseny-1759676481.html
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общество, продукты, рэу имени г. в. плеханова, россия
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
Эксперт Чеглов предостерег россиян от покупки дешевых продуктов под брендом торговых сетей