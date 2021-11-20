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Когда нельзя покупать дешевые продукты
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна - РИА Новости, 20.11.2021
Когда нельзя покупать дешевые продукты
Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:18
2021-11-20T03:18
общество
продукты
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Такие товары могут стоить дешевле из-за того, что сеть покупает его у производителя часто и оптом или использует дешевую упаковку, рассказывает эксперт.Однако порой дешевизна достигается за счет использования более дешевых и менее качественных ингредиентов, поэтому важно не забывать проверять состав, а также срок годности продукта, напомнил Чеглов.
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общество, продукты, рэу имени г. в. плеханова, россия
03:18 20.11.2021
 
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна

Эксперт Чеглов предостерег россиян от покупки дешевых продуктов под брендом торговых сетей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают товар
Покупатели выбирают товар - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Иногда, с целью сэкономить, россияне выбирают товары под брендом торговых сетей. Однако это не всегда оправдано, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Такие товары могут стоить дешевле из-за того, что сеть покупает его у производителя часто и оптом или использует дешевую упаковку, рассказывает эксперт.
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 08:00
Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый
Однако порой дешевизна достигается за счет использования более дешевых и менее качественных ингредиентов, поэтому важно не забывать проверять состав, а также срок годности продукта, напомнил Чеглов.
 
ОбществоПродуктыРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
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