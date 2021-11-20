https://ria.ru/20211120/pozdravlenie-1759958040.html

Медведев поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

Медведев поздравил патриарха Кирилла с 75-летием - РИА Новости, 20.11.2021

Медведев поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием и назвал его человеком, хранящим верность... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:49

2021-11-20T14:49

2021-11-20T14:49

религия

единая россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием и назвал его человеком, хранящим верность высоким идеалам добра, справедливости и милосердия."Сегодня 75-летний юбилей отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сердечно поздравляю Его Святейшество с этой знаменательной датой", - написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".Он добавил, что вся жизнь патриарха Кирилла является образцом самоотверженного пастырского служения, наполненного глубокой верой и мудростью. Медведев отметил, что как предстоятель РПЦ, патриарх объединяет верующих вокруг вечных духовных ценностей, а также укрепляет межконфессиональный диалог, мира и согласия в стране. Политик подчеркнул, что во многом благодаря его деятельному участию расширяется взаимодействие Церкви с государственными институтами России."Хорошо знаю Его Святейшество как человека, хранящего верность высоким идеалам добра, справедливости и милосердия. Искренне желаю ему крепкого здоровья, душевных сил и всего самого доброго", - подытожил Медведев.

https://ria.ru/20211120/kirill-1759953197.html

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единая россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), дмитрий медведев, россия