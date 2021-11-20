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Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой
Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.11.2021
Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой
Спикер польского сената Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчаткой. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T19:41
2021-11-20T19:41
2021-11-20T19:55
в мире
польша
право и справедливость
томаш гродский
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ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер польского сената Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчаткой."Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя пришла посылка в сенат — письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество", — написал он в Twitter.Посылку уже "изъяли соответствующие службы", добавил он. Спикер верхней палаты парламента выразил надежду, что они быстро справятся с поимкой преступника.Гродский — как и большинство членов сената — находится в оппозиции к правящей партии "Право и справедливость" (PiS).
польша
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, польша, право и справедливость, томаш гродский
19:41 20.11.2021 (обновлено: 19:55 20.11.2021)
Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой
Спикер сената Польши Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчатым веществом