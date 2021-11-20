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Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой - РИА Новости, 20.11.2021

Спикер польского сената получил посылку с угрозами и взрывчаткой

Спикер польского сената Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчаткой. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T19:41

2021-11-20T19:41

2021-11-20T19:55

в мире

польша

право и справедливость

томаш гродский

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ВАРШАВА, 20 ноя — РИА Новости. Спикер польского сената Томаш Гродский получил посылку с угрозами и взрывчаткой."Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На мое имя пришла посылка в сенат — письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество", — написал он в Twitter.Посылку уже "изъяли соответствующие службы", добавил он. Спикер верхней палаты парламента выразил надежду, что они быстро справятся с поимкой преступника.Гродский — как и большинство членов сената — находится в оппозиции к правящей партии "Право и справедливость" (PiS).

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, право и справедливость, томаш гродский