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Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене - РИА Новости, 20.11.2021
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:23
2021-11-20T02:23
2021-11-20T02:23
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность."Несколько сотрудников по-прежнему задержаны. Ничем не спровоцированные злоупотребления хуситов в отношении этих граждан Йемена - вопиющее игнорирование дипломатических норм", - говорится в письменном заявлении Блинкена.Блинкен заявил, что США консультируются по этому вопросу с партнерами и членами СБ ООН.Ранее к призывам освободить ранее использовавшуюся территорию посольства США в Йемене присоединились СБ ООН и МИД РФ.
https://ria.ru/20211113/yemen-1758915639.html
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в мире, сша, йемен, совет безопасности оон, энтони блинкен
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене