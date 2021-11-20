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Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене - РИА Новости, 20.11.2021
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:23
2021-11-20T02:23
в мире
сша
йемен
совет безопасности оон
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность."Несколько сотрудников по-прежнему задержаны. Ничем не спровоцированные злоупотребления хуситов в отношении этих граждан Йемена - вопиющее игнорирование дипломатических норм", - говорится в письменном заявлении Блинкена.Блинкен заявил, что США консультируются по этому вопросу с партнерами и членами СБ ООН.Ранее к призывам освободить ранее использовавшуюся территорию посольства США в Йемене присоединились СБ ООН и МИД РФ.
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в мире, сша, йемен, совет безопасности оон, энтони блинкен
02:23 20.11.2021
 
Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене

Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность.
"Несколько сотрудников по-прежнему задержаны. Ничем не спровоцированные злоупотребления хуситов в отношении этих граждан Йемена - вопиющее игнорирование дипломатических норм", - говорится в письменном заявлении Блинкена.
"Хуситы должны немедленно освободить без (причинения) всякого вреда всех йеменских сотрудников США, освободить территорию посольства, вернуть захваченную собственность и прекратить угрозы", - говорится в заявлении.
Блинкен заявил, что США консультируются по этому вопросу с партнерами и членами СБ ООН.
Ранее к призывам освободить ранее использовавшуюся территорию посольства США в Йемене присоединились СБ ООН и МИД РФ.
Шиитские повстанцы (хуситы) в Йемене - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 15:22
Армия Йемена остановила захват провинции Мариб повстанцами-хуситами
 
В миреСШАЙеменСовет Безопасности ООНЭнтони Блинкен
 
 
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