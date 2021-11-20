https://ria.ru/20211120/posolstvo-1759922810.html

Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене

Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене - РИА Новости, 20.11.2021

Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:23

2021-11-20T02:23

2021-11-20T02:23

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от хуситов освободить местных сотрудников посольства США в Йемене и вернуть захваченную собственность."Несколько сотрудников по-прежнему задержаны. Ничем не спровоцированные злоупотребления хуситов в отношении этих граждан Йемена - вопиющее игнорирование дипломатических норм", - говорится в письменном заявлении Блинкена.Блинкен заявил, что США консультируются по этому вопросу с партнерами и членами СБ ООН.Ранее к призывам освободить ранее использовавшуюся территорию посольства США в Йемене присоединились СБ ООН и МИД РФ.

https://ria.ru/20211113/yemen-1758915639.html

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2021

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в мире, сша, йемен, совет безопасности оон, энтони блинкен