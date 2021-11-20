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Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге
Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге - РИА Новости, 20.11.2021
Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта жительницы Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:22
2021-11-20T13:22
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта жительницы Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей с аутизмом с детской площадки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в Сети была опубликована информация о том, что в Санкт-Петербурге на детской площадке жилого комплекса женщина пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы напугали ее ребенка. Также она высказывалась в адрес детей в грубой форме."По данному факту проводилась проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Ранее стало известно, что СУСК по Санкт-Петербургу не стал заводить уголовное дело по данному факту из-за отсутствия в действиях состава преступлений по возбуждению ненависти или самоуправства. При этом отмечалось, что оснований для отмены принятого процессуального решения не имелось.Руководитель отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Петербурге Наталья Денисова собиралась направить жалобу Бастрыкину.
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:22 20.11.2021
 
Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге

Главе СК доложат о проверке скандала в Петербурге, где детей с аутизмом выгнали с площадки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта жительницы Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей с аутизмом с детской площадки, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в Сети была опубликована информация о том, что в Санкт-Петербурге на детской площадке жилого комплекса женщина пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы напугали ее ребенка. Также она высказывалась в адрес детей в грубой форме.
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"По данному факту проводилась проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее стало известно, что СУСК по Санкт-Петербургу не стал заводить уголовное дело по данному факту из-за отсутствия в действиях состава преступлений по возбуждению ненависти или самоуправства. При этом отмечалось, что оснований для отмены принятого процессуального решения не имелось.
Руководитель отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Петербурге Наталья Денисова собиралась направить жалобу Бастрыкину.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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