https://ria.ru/20211120/peterburg-1759950738.html

Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге

Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге - РИА Новости, 20.11.2021

Главе СК доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта жительницы Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:22

2021-11-20T13:22

2021-11-20T13:22

происшествия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта жительницы Санкт-Петербурга, которая выгоняла детей с аутизмом с детской площадки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в Сети была опубликована информация о том, что в Санкт-Петербурге на детской площадке жилого комплекса женщина пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы напугали ее ребенка. Также она высказывалась в адрес детей в грубой форме."По данному факту проводилась проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Ранее стало известно, что СУСК по Санкт-Петербургу не стал заводить уголовное дело по данному факту из-за отсутствия в действиях состава преступлений по возбуждению ненависти или самоуправства. При этом отмечалось, что оснований для отмены принятого процессуального решения не имелось.Руководитель отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Петербурге Наталья Денисова собиралась направить жалобу Бастрыкину.

https://ria.ru/20210826/reklama-1747305412.html

https://ria.ru/20210803/autizm-1744120731.html

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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия