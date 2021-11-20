https://ria.ru/20211120/onkologiya-1759932533.html

В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио

В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио - РИА Новости, 20.11.2021

В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио

Уникальную радиостанцию "Онко FM" создали в алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов, оно помогает людям успешнее проходить длительное лечение,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:35

2021-11-20T09:35

2021-11-20T09:35

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БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Уникальную радиостанцию "Онко FM" создали в алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов, оно помогает людям успешнее проходить длительное лечение, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."В Алтайском краевом онкологическом диспансере внедрили новую методику реабилитации пациентов с помощью акустической системы. Это внутрибольничная автономная радиостанция, работающая в режиме радиозаписи. Для пациентов разработали несколько вариантов аудиопрограмм, включающих сеансы классической инструментальной музыки, эриксоновского гипноза, интервью и информационные подкасты для повышения знаний об онкологии, радиоспектакли и аудиокниги оптимистической направленности, аудиосеансы общеукрепляющей зарядки", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобных акустических систем нет больше ни в одной онкологической клинике России."Эта идея появилась, когда я впервые начала заниматься с пациентками отделения радиотерапии. Пережив операцию по удалению органов, находясь на длительной (месяц-полтора) лучевой терапии, многие из них испытывают проблемы с самоидентификацией, остро переживают недостаток общения с родными и близкими. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда и без того ограниченные контакты с внешним миром были сведены на нет: стало очевидно, что пациентам нужна дополнительная, более комплексная и систематическая поддержка", - цитирует сайт психолога диспансера Аллу Лобанову.По словам врача, аудиомодули в первую очередь помогают в снижении внутренних психологических зажимов. Позитивно окрашенные интервью и творческие блоки отлично разряжают обстановку, гасят эмоциональное напряжение в палате, способствуют сокращению конфликтов между пациентами. В целом такая работа дает пациентам внутреннюю уверенность в собственных силах, они учатся сами планировать свою реабилитацию и осознанно выбирать правильный контекст для дальнейшей жизни, в том числе и за стенами больницы."Опытом использования акустических модулей для реабилитации онкопациентов, находящихся на длительном лечении в стационаре, Алла Лобанова поделилась на юбилейном, XXV Российском онкологическом конгрессе, прошедшем с 9 по 11 ноября в Москве. Среди нескольких сотен выступлений было всего три доклада, посвященных психологической работе с пациентами, и алтайский проект "Онко FM" вызвал большой интерес у участников конгресса", - говорится в сообщении.Пока эфирное вещание "Онко FM" ограничивается только отделением радиотерапии, где проходят лечение пациентки онкогинекологического профиля. В каждой палате установлены радиоточки, которые включаются по графику несколько раз в день. В следующем году "зона покрытия" акустической системы будет расширена на другие отделения.По данным регионального минздрава, Алтайский краевой онкологический диспансер является одним из ведущих онкоцентров Сибири. Проводит диагностические исследования и оказывает лечебно-профилактическую помощь пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями из Алтайского края, регионов России, стран ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html

https://ria.ru/20210928/operatsiya-1752164498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, алтайский край, москва, россия