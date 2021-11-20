Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211120/onkologiya-1759932533.html
В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио
В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио - РИА Новости, 20.11.2021
В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио
Уникальную радиостанцию "Онко FM" создали в алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов, оно помогает людям успешнее проходить длительное лечение,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:35
2021-11-20T09:35
общество
алтайский край
москва
россия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799953_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9a1493ca6ce779aef2710c1c4320f5fc.jpg
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Уникальную радиостанцию "Онко FM" создали в алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов, оно помогает людям успешнее проходить длительное лечение, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края."В Алтайском краевом онкологическом диспансере внедрили новую методику реабилитации пациентов с помощью акустической системы. Это внутрибольничная автономная радиостанция, работающая в режиме радиозаписи. Для пациентов разработали несколько вариантов аудиопрограмм, включающих сеансы классической инструментальной музыки, эриксоновского гипноза, интервью и информационные подкасты для повышения знаний об онкологии, радиоспектакли и аудиокниги оптимистической направленности, аудиосеансы общеукрепляющей зарядки", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобных акустических систем нет больше ни в одной онкологической клинике России."Эта идея появилась, когда я впервые начала заниматься с пациентками отделения радиотерапии. Пережив операцию по удалению органов, находясь на длительной (месяц-полтора) лучевой терапии, многие из них испытывают проблемы с самоидентификацией, остро переживают недостаток общения с родными и близкими. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда и без того ограниченные контакты с внешним миром были сведены на нет: стало очевидно, что пациентам нужна дополнительная, более комплексная и систематическая поддержка", - цитирует сайт психолога диспансера Аллу Лобанову.По словам врача, аудиомодули в первую очередь помогают в снижении внутренних психологических зажимов. Позитивно окрашенные интервью и творческие блоки отлично разряжают обстановку, гасят эмоциональное напряжение в палате, способствуют сокращению конфликтов между пациентами. В целом такая работа дает пациентам внутреннюю уверенность в собственных силах, они учатся сами планировать свою реабилитацию и осознанно выбирать правильный контекст для дальнейшей жизни, в том числе и за стенами больницы."Опытом использования акустических модулей для реабилитации онкопациентов, находящихся на длительном лечении в стационаре, Алла Лобанова поделилась на юбилейном, XXV Российском онкологическом конгрессе, прошедшем с 9 по 11 ноября в Москве. Среди нескольких сотен выступлений было всего три доклада, посвященных психологической работе с пациентами, и алтайский проект "Онко FM" вызвал большой интерес у участников конгресса", - говорится в сообщении.Пока эфирное вещание "Онко FM" ограничивается только отделением радиотерапии, где проходят лечение пациентки онкогинекологического профиля. В каждой палате установлены радиоточки, которые включаются по графику несколько раз в день. В следующем году "зона покрытия" акустической системы будет расширена на другие отделения.По данным регионального минздрава, Алтайский краевой онкологический диспансер является одним из ведущих онкоцентров Сибири. Проводит диагностические исследования и оказывает лечебно-профилактическую помощь пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями из Алтайского края, регионов России, стран ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html
https://ria.ru/20210928/operatsiya-1752164498.html
алтайский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799953_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4c24240c3befe056b5760c45756a81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, алтайский край, москва, россия
09:35 20.11.2021
 
В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали радио

В алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов создали уникальную радиостанцию

© Фото : Unsplash / Keagan HenmanМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Unsplash / Keagan Henman
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Уникальную радиостанцию "Онко FM" создали в алтайском онкодиспансере для реабилитации пациентов, оно помогает людям успешнее проходить длительное лечение, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
"В Алтайском краевом онкологическом диспансере внедрили новую методику реабилитации пациентов с помощью акустической системы. Это внутрибольничная автономная радиостанция, работающая в режиме радиозаписи. Для пациентов разработали несколько вариантов аудиопрограмм, включающих сеансы классической инструментальной музыки, эриксоновского гипноза, интервью и информационные подкасты для повышения знаний об онкологии, радиоспектакли и аудиокниги оптимистической направленности, аудиосеансы общеукрепляющей зарядки", - говорится в сообщении.
Тестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:04
Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги
Отмечается, что подобных акустических систем нет больше ни в одной онкологической клинике России.
"Эта идея появилась, когда я впервые начала заниматься с пациентками отделения радиотерапии. Пережив операцию по удалению органов, находясь на длительной (месяц-полтора) лучевой терапии, многие из них испытывают проблемы с самоидентификацией, остро переживают недостаток общения с родными и близкими. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда и без того ограниченные контакты с внешним миром были сведены на нет: стало очевидно, что пациентам нужна дополнительная, более комплексная и систематическая поддержка", - цитирует сайт психолога диспансера Аллу Лобанову.
По словам врача, аудиомодули в первую очередь помогают в снижении внутренних психологических зажимов. Позитивно окрашенные интервью и творческие блоки отлично разряжают обстановку, гасят эмоциональное напряжение в палате, способствуют сокращению конфликтов между пациентами. В целом такая работа дает пациентам внутреннюю уверенность в собственных силах, они учатся сами планировать свою реабилитацию и осознанно выбирать правильный контекст для дальнейшей жизни, в том числе и за стенами больницы.
"Опытом использования акустических модулей для реабилитации онкопациентов, находящихся на длительном лечении в стационаре, Алла Лобанова поделилась на юбилейном, XXV Российском онкологическом конгрессе, прошедшем с 9 по 11 ноября в Москве. Среди нескольких сотен выступлений было всего три доклада, посвященных психологической работе с пациентами, и алтайский проект "Онко FM" вызвал большой интерес у участников конгресса", - говорится в сообщении.
Пока эфирное вещание "Онко FM" ограничивается только отделением радиотерапии, где проходят лечение пациентки онкогинекологического профиля. В каждой палате установлены радиоточки, которые включаются по графику несколько раз в день. В следующем году "зона покрытия" акустической системы будет расширена на другие отделения.
По данным регионального минздрава, Алтайский краевой онкологический диспансер является одним из ведущих онкоцентров Сибири. Проводит диагностические исследования и оказывает лечебно-профилактическую помощь пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями из Алтайского края, регионов России, стран ближнего зарубежья.
На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 14:08Тверская область
В Тверском онкодиспансере провели уникальную высокотехнологичную операцию
 
Алтайский крайОбществоАлтайский крайМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
Лента новостейМолния
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жильеВ Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана