Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/niderlandy-1759952365.html
Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме
Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме - РИА Новости, 20.11.2021
Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме
Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус осудил произошедшие на протестах против новых ограничений по коронавирусу в РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:44
2021-11-20T16:30
в мире
роттердам
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759968202_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_56f3f7ed6e5fb5805d881afd18a9b737.jpg
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус осудил произошедшие на протестах против новых ограничений по коронавирусу в Роттердаме беспорядки и призвал наказать их зачинщиков."Наблюдать за беспорядками и крайним насилием в отношении полицейских, спецназовцев и пожарных, произошедшими прошлой ночью в Роттердаме, было ужасно. Мужчины и женщины, которые ежедневно выходят на улицы ради нашей безопасности, подвергаются нападениям и забрасываются камнями и фейерверками. Журналистам также пришлось столкнуться с насилием", - говорится в заявлении Грапперхауса, опубликованном на сайте правительства.Он отметил, что ряд участников беспорядков уже задержаны, в ближайшие дни и недели задержаний будет еще больше."Полиция и прокуратура делают все возможное, чтобы выследить, привлечь к ответственности и наказать этих участников беспорядков. Национальное управление уголовных расследований расследует инциденты со стрельбой, чтобы прояснить, что именно произошло… Протест - это право в нашем обществе, но то, что мы видели прошлой ночью, - это просто преступное поведение. Это не имеет ничего общего с демонстрацией", - добавил и.о. министра.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
https://ria.ru/20211120/gvadelupa-1759946828.html
https://ria.ru/20211120/rotterdam-1759947530.html
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759968202_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_70e71189065ae168264f0f912d56bc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, роттердам, марк рютте
13:44 20.11.2021 (обновлено: 16:30 20.11.2021)
 
Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме

Власти Нидерландов осудили беспорядки в Роттердаме и призвали наказать виновных

© AFP 2021 / Jeffrey GroenewegПоследствия беспорядков в Роттердаме
Последствия беспорядков в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AFP 2021 / Jeffrey Groeneweg
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус осудил произошедшие на протестах против новых ограничений по коронавирусу в Роттердаме беспорядки и призвал наказать их зачинщиков.
"Наблюдать за беспорядками и крайним насилием в отношении полицейских, спецназовцев и пожарных, произошедшими прошлой ночью в Роттердаме, было ужасно. Мужчины и женщины, которые ежедневно выходят на улицы ради нашей безопасности, подвергаются нападениям и забрасываются камнями и фейерверками. Журналистам также пришлось столкнуться с насилием", - говорится в заявлении Грапперхауса, опубликованном на сайте правительства.
Протесты в Гваделупе против введения санитарных мер - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
12:36
Во французском департаменте Гваделупа ввели комендантский час
Он отметил, что ряд участников беспорядков уже задержаны, в ближайшие дни и недели задержаний будет еще больше.
"Полиция и прокуратура делают все возможное, чтобы выследить, привлечь к ответственности и наказать этих участников беспорядков. Национальное управление уголовных расследований расследует инциденты со стрельбой, чтобы прояснить, что именно произошло… Протест - это право в нашем обществе, но то, что мы видели прошлой ночью, - это просто преступное поведение. Это не имеет ничего общего с демонстрацией", - добавил и.о. министра.
В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.
На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.
Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.
Роттердам - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
12:44
Во время протестов в Роттердаме пострадали семь человек
 
В миреРоттердамМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
Лента новостейМолния
Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимойРоссия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику