https://ria.ru/20211120/niderlandy-1759952365.html

Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме

Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме - РИА Новости, 20.11.2021

Власти Нидерландов призвали наказать виновных в беспорядках в Роттердаме

Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус осудил произошедшие на протестах против новых ограничений по коронавирусу в РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:44

2021-11-20T13:44

2021-11-20T16:30

в мире

роттердам

марк рютте

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус осудил произошедшие на протестах против новых ограничений по коронавирусу в Роттердаме беспорядки и призвал наказать их зачинщиков."Наблюдать за беспорядками и крайним насилием в отношении полицейских, спецназовцев и пожарных, произошедшими прошлой ночью в Роттердаме, было ужасно. Мужчины и женщины, которые ежедневно выходят на улицы ради нашей безопасности, подвергаются нападениям и забрасываются камнями и фейерверками. Журналистам также пришлось столкнуться с насилием", - говорится в заявлении Грапперхауса, опубликованном на сайте правительства.Он отметил, что ряд участников беспорядков уже задержаны, в ближайшие дни и недели задержаний будет еще больше."Полиция и прокуратура делают все возможное, чтобы выследить, привлечь к ответственности и наказать этих участников беспорядков. Национальное управление уголовных расследований расследует инциденты со стрельбой, чтобы прояснить, что именно произошло… Протест - это право в нашем обществе, но то, что мы видели прошлой ночью, - это просто преступное поведение. Это не имеет ничего общего с демонстрацией", - добавил и.о. министра.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала как минимум 20 человек.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.

https://ria.ru/20211120/gvadelupa-1759946828.html

https://ria.ru/20211120/rotterdam-1759947530.html

роттердам

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2021

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в мире, роттердам, марк рютте