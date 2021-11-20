https://ria.ru/20211120/napadenie-1759979499.html

В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник

В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2021

В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник

Неизвестные вооруженные люди убили пять членов движения "Талибан"* в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:12

2021-11-20T18:12

2021-11-20T18:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

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джелалабад

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди убили пять членов движения "Талибан"* в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник."Около трех часов дня (16.30 мск) двое вооруженных людей совершили нападение на автомобиль Corolla, принадлежащий талибам, убили пятерых талибов. Нападавшие скрылись", - заявил источник.Сообщается, что атака на талибов произошла около Национального управления безопасности Афганистана (NDS) в Джелалабаде.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/taliban-1759569525.html

https://ria.ru/20211023/afganistan-1755950146.html

кабул (город)

афганистан

джелалабад

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, джелалабад, мохаммад хасан ахунд