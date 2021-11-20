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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211120/napadenie-1759979499.html
В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник
В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2021
В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник
Неизвестные вооруженные люди убили пять членов движения "Талибан"* в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:12
2021-11-20T18:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
джелалабад
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди убили пять членов движения "Талибан"* в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник."Около трех часов дня (16.30 мск) двое вооруженных людей совершили нападение на автомобиль Corolla, принадлежащий талибам, убили пятерых талибов. Нападавшие скрылись", - заявил источник.Сообщается, что атака на талибов произошла около Национального управления безопасности Афганистана (NDS) в Джелалабаде.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211118/taliban-1759569525.html
https://ria.ru/20211023/afganistan-1755950146.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, джелалабад, мохаммад хасан ахунд
18:12 20.11.2021
 
В Афганистане неизвестные убили пятерых талибов, сообщил источник

Источник: пять членов "Талибана"* убили при нападении в афганском Джелалабаде

© AP Photo / UncreditedАвтомобили полиции и скорой помощи в Афганистане
Автомобили полиции и скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Uncredited
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди убили пять членов движения "Талибан"* в Джелалабаде на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник.
"Около трех часов дня (16.30 мск) двое вооруженных людей совершили нападение на автомобиль Corolla, принадлежащий талибам, убили пятерых талибов. Нападавшие скрылись", - заявил источник.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 08:30
Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник
Сообщается, что атака на талибов произошла около Национального управления безопасности Афганистана (NDS) в Джелалабаде.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 15:52
Пять человек погибли после нападений в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанДжелалабадМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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