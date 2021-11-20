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В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637), Подмосковье (1885), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:13
2021-11-20T11:13
2021-11-20T11:13
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637), Подмосковье (1885), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3239, 2 Санкт-Петербург 2637, 3 Московская область 1885", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 33, Чукотском автономном округе - 25, Ненецком автономном округе - 16.
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РИА Новости
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом