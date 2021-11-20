https://ria.ru/20211120/ministr-1759956302.html

Источник: нового министра культуры Крыма назначат на следующей неделе

Источник: нового министра культуры Крыма назначат на следующей неделе - РИА Новости, 20.11.2021

Источник: нового министра культуры Крыма назначат на следующей неделе

Новый министр культуры Крыма будет назначен на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:32

2021-11-20T14:32

2021-11-20T14:32

политика

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Новый министр культуры Крыма будет назначен на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.Накануне Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей при реконструкции театра кукол в Симферополе."Новый министр культуры Крыма будет назначен на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.По его словам, решение об отставке действующего министра планируется принять уже в понедельник. До назначения нового министра исполнять обязанности будет первый заместитель министра культуры Татьяна Манежина. При этом на должность министра рассматривается несколько кандидатов.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759898639.html

республика крым

симферополь

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политика, республика крым, симферополь