https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759940860.html
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:15
2021-11-20T11:15
2021-11-20T11:15
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 992 426", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6487, Санкт-Петербурге - 4177, Подмосковье - 1937.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426