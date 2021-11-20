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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759940860.html
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:15
2021-11-20T11:15
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 992 426", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6487, Санкт-Петербурге - 4177, Подмосковье - 1937.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:15 20.11.2021
 
В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время - 7 992 426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 172 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 992 426", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 6487, Санкт-Петербурге - 4177, Подмосковье - 1937.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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