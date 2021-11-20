https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759940464.html
В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.11.2021
В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 120, до 9 294 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:12
2021-11-20T11:12
2021-11-20T11:12
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 120, до 9 294 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 120 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 405 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрированы 9 294 188 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
В России выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусом