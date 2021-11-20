https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759940464.html

В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.11.2021

В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 120, до 9 294 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:12

2021-11-20T11:12

2021-11-20T11:12

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 120, до 9 294 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 120 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 405 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрированы 9 294 188 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.

https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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