В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты
МИД КНДР раскритиковало Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны.
Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие.
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Как говорится в заявлении МИД, резолюции Совета ООН по правам человека "нацелены на конкретные страны", что противоречит его утверждениям о приверженности принципов "справедливости и равенства".
"Совет ООН по правам человека сейчас отошел от своей изначальной цели и становится беспорядочным местом, где Запад, как ему вздумается, прицельно атакует независимые развивающиеся страны", - говорится в заявлении.
Северокорейский МИД отметил, что специальные докладчики по ситуации с правами человека отбираются без обсуждения между государствами-членами, а расследованию подвергаются только те страны, чьи ценности не совпадают с критериями Запада.
"Чтобы истинно улучшить ситуацию с защитой прав человека прежде всего нужно прекратить принуждение и злоупотребление властью США и Запада на международной площадке по правам человека", - заявил МИД.
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