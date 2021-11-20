https://ria.ru/20211120/koreya-1759951647.html

В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты

В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты - РИА Новости, 20.11.2021

В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты

Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T13:32

2021-11-20T13:32

2021-11-20T13:32

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны.Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие.Как говорится в заявлении МИД, резолюции Совета ООН по правам человека "нацелены на конкретные страны", что противоречит его утверждениям о приверженности принципов "справедливости и равенства".Северокорейский МИД отметил, что специальные докладчики по ситуации с правами человека отбираются без обсуждения между государствами-членами, а расследованию подвергаются только те страны, чьи ценности не совпадают с критериями Запада."Чтобы истинно улучшить ситуацию с защитой прав человека прежде всего нужно прекратить принуждение и злоупотребление властью США и Запада на международной площадке по правам человека", - заявил МИД.

https://ria.ru/20211104/samooborona-1757702370.html

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в мире, сша, оон, южная корея