Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/koreya-1759951647.html
В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты
В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты - РИА Новости, 20.11.2021
В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты
Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:32
2021-11-20T13:32
в мире
сша
оон
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны.Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие.Как говорится в заявлении МИД, резолюции Совета ООН по правам человека "нацелены на конкретные страны", что противоречит его утверждениям о приверженности принципов "справедливости и равенства".Северокорейский МИД отметил, что специальные докладчики по ситуации с правами человека отбираются без обсуждения между государствами-членами, а расследованию подвергаются только те страны, чьи ценности не совпадают с критериями Запада."Чтобы истинно улучшить ситуацию с защитой прав человека прежде всего нужно прекратить принуждение и злоупотребление властью США и Запада на международной площадке по правам человека", - заявил МИД.
https://ria.ru/20211104/samooborona-1757702370.html
https://ria.ru/20211012/koreya-1754138514.html
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, южная корея
13:32 20.11.2021
 
В КНДР осудили Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты

МИД КНДР раскритиковало Совет ООН по правам человека за несправедливые стандарты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Северной Кореи раскритиковало Совет ООН по правам человека за произвол и "нападки" только на конкретные страны.
Ранее в ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. ООН принимает такую резолюцию ежегодно с 2005 года. Южная Корея уже третий год не входит в число стран, выступающих с предложением резолюции, но проголосовала за ее принятие.
Парад в Сеуле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 14:23
КНДР назвала укрепление самообороны "неизбежным выбором"
Как говорится в заявлении МИД, резолюции Совета ООН по правам человека "нацелены на конкретные страны", что противоречит его утверждениям о приверженности принципов "справедливости и равенства".
"Совет ООН по правам человека сейчас отошел от своей изначальной цели и становится беспорядочным местом, где Запад, как ему вздумается, прицельно атакует независимые развивающиеся страны", - говорится в заявлении.
Северокорейский МИД отметил, что специальные докладчики по ситуации с правами человека отбираются без обсуждения между государствами-членами, а расследованию подвергаются только те страны, чьи ценности не совпадают с критериями Запада.
"Чтобы истинно улучшить ситуацию с защитой прав человека прежде всего нужно прекратить принуждение и злоупотребление властью США и Запада на международной площадке по правам человека", - заявил МИД.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 09:42
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР
 
В миреСШАООНЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией